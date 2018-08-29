Отпраздновать День знаний можно весело и даже с пользой. Как это сделать — мы расскажем. 1 сентября в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет интерактивная программа для детей, посвященная Дню знаний.

В рамках программы детей будут развлекать озорные клоуны, которые не только подарят море конкурсов и веселую дискотеку, но и расскажут о правилах школьной жизни. В завершении праздника всех желающих ждет яркая фотозона, где каждый сможет сделать фото на память.

Для сопровождающих взрослых вход бесплатный. Начало программы в 16:00. Подробности об участии в программе и стоимости можно узнать по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49. Запись на программу обязательна.