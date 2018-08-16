Скоро 1 сентября, и детей вновь ждут за школьной партой. Некоторые пойдут в школу уже не впервые, а кому-то только предстоит шагнуть на эту дорогу и начать нелегкий путь. Нелегким этот путь будет и для родителей, особенно для тех, у кого детей много и всех нужно собирать в школу. Для помощи таким семьям в областном бюджете предусмотрено около 60 миллионов рублей. В этом году получателями единовременной выплаты на подготовку школьников к учебному году уже стали родители 55 тысяч детей.

Как пояснили в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, только в июле выплаты назначены уже на 55 тысяч детей. Число получателей данной меры поддержки растет: в 2016 году она была направлена более 50 тысячам жителей региона, в 2017-м — 53 тысячам.

Поддержка полагается каждому ребенку из многодетной семьи в возрасте от 6 до 17 лет. Заявитель может выбрать форму предоставления выплаты: средства зачисляют на банковский счет или выдают в почтовом отделении. О мерах социальной поддержки вы сможете узнать в центре социальной защиты населения по своему месту жительства.