В Волгограде продолжаются мероприятия, посвященные Дню флага Российской Федерации. Уже сегодня — 22 августа — сразу на нескольких городских площадках будут проходить праздничные мероприятия.

В 18:00 жителей и гостей города приглашают на концертную программу, которую подготовил коллектив МУК «Волгоградконцерт» — «Волгоградский духовой оркестр». Концерт будет проходить в амфитеатре парка Победы, напротив стадиона «Волгоград Арена».

С 18:00 до 20:00 на площади перед МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» в Краснооктябрьском районе также пройдут праздничное мероприятия.

А в Кировском районе с 18:00 до 19:00 по улице Писемского, 91 будет проходить патриотическая акция «Мы все под флагом России».

С 17:30 до 18:30 в сквере на проспекте Металлургов состоится праздничная акция «Триколор».

И завершит череду празднований акция «Я гимн пою тебе – моя Россия!», которая пройдет в воскресенье, 26 августа, в парке «Семейный» в Дзержинском районе, начало в 16:00.