Если вам нравится рассматривать фотографии нашего родного края, то в ближайшие выходные сходите в Комсомольский сад, где состоится первый этап голосования VII открытого регионального конкурса «Волгоградская область в фотообъективе». Волгоградцам и гостям города предлагают выбрать лучшие фотографии в номинации «Приз зрительских симпатий».

В этом году в конкурсе приняли участие более 50 профессионалов и любителей фотографии, которые представили свыше 110 работ, посвященных малой родине. Всего в конкурсе было представлено 7 номинаций — все желающие могли прислать свои работы с видами культурных и исторических достопримечательностей, красивых природных объектов, ярких спортивных соревнований и активного отдыха, лучших моментов фестивалей и праздников. Одна из номинаций — «Связь времен» — отражает отношение современного поколения к значимым событиям прошлого, объектам истории, традициям. Для любителей эффектных панорамных снимков предусмотрели номинацию — «Город с высоты», а для жителей других стран и регионов России — номинацию «Волгоградская область глазами туриста». Организатором конкурса выступило региональное Агентство развития туризма и социокультурных проектов.

Конкурсные работы для голосования будут выставлены 1 и 2 сентября с 11:00 до 17:00. Отметим, что для максимально честного выбора фамилии участников будут скрыты от зрителей. Окончательное подведение итогов и церемония награждения победителей Конкурса состоятся в конце сентября 2018 года в рамках празднования Всемирного дня туризма.