В регионе продолжается реализация проекта по аутсорсингу, в рамках которого компания «Торговый дом СПП» обеспечивает питанием больницы Волгограда и области. Проект реализуется уже более трех лет. За это время существенно изменилось не только качество и ассортимент питания в лечебных заведениях региона, но и в положительную сторону поменялось отношение к самому аутсорсингу как явлению.





«Руководители и персонал медицинских учреждений отметили, что теперь благодаря аутсорсингу они могут сосредоточиться на важных функциях, больше внимания уделить здоровью пациентов. Мы же берем на себя основную часть задач по обеспечению питания, делаем это на высоком уровне и по приемлемой цене», — отметила директора волгоградского филиала ООО «Торговый Дом СПП» Наталья Щеголькова.

Теперь ответственность за поставки продуктов, обслуживание, замену оборудования и инвентаря, а также организацию производственного процесса на пищеблоках полностью несут на себе специалисты «Торгового дома СПП». Готовится еда на тех же пищеблоках больниц, но есть существенное отличие — помещения отремонтированы и снабжены новым оборудованием, а в те лечебные учреждения, пищеблоки которых ещё не успели пройти «перезагрузку», питание доставляется специализированным транспортом компании в новых термосах. Все эти нововведения положительно влияют на вкусовые и качественные характеристики питания.

Довольны таким положением дел остаются и потребители услуги. Теперь им доступны целых 40 видов «диетических столов», меню которых разработано согласно рекомендациям института питания РАМН совместно со всеми специалистами региона, при участии диетолога.

Компания готовит питание, состав которого сбалансирован таким образом, чтобы способствовать скорейшему выздоровлению пациентов, а также соответствует их лечебной диете. Дневное меню точно выверено по количеству белков, жиров и углеводов, способу обработки и объемам продуктов, а также рациону. Впервые за долгое время удалось существенно увеличить стоимость питания на один день больничного меню, а это — выделяемые из бюджета деньги. Благодаря этому в суточный рацион больного, в зависимости от диеты, теперь входят: свежие фрукты и овощи, говядина первой категории или курица, рыба, молочные продукты, а также крупы. Блюда готовятся строго по технологическим картам и сборникам питания, а к пожеланиям пациентов прислушиваются очень внимательно. Все предложения и рекомендации любой может оставить по телефону горячей линии: 8-800-100-08-12 (звонок по России бесплатный).

Проект продолжает развиваться, за последние полгода произведена полная замена доставочной тары — теперь это стерильные профессиональные термоса, ведутся ремонтные работы на кухнях лечебных заведений. За период с марта 2018 года отремонтированы пищеблоки Детской Инфекционной больницы, ГБ№3 г. Волжского, Психиатрической лечебницы №1 Калачёвского района, ГБ им. Фишера г. Волжский, происходит закупка микроволновых печей, производится косметический ремонт в ряде медицинских учреждений.

Есть и планы на будущее. «Торговый Дом СПП» продолжит работу по обновлению пищеблоков других медицинских учреждениях региона, а также закупит термоконтейнеры для перевозки питания из централизованных пищеблоков в медицинские учреждения города и области.

«Когда эта работа только начиналась, мы поставили себе цель – сделать организацию питания в больницах современной, качественной и безопасной. Сейчас с уверенностью можем заявить — за последние полгода работы мы значительно приблизились к ее воплощению в жизнь. Еще многое нужно сделать, однако уже сегодня видны положительные результаты нашей совместной работы, главная задача которой — здоровье волгоградцев», — отметила Наталья Щеголькова.