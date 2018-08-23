Уже в ближайшую пятницу в Комсомольском саду состоится БЛИЦ-ТУРНИР по шахматам, организуемый МБУК «Отдых-Центр» и ВРОО «Федерация шахмат». Напомним, что 10 августа на этой же площадке проводился сеанс одновременной игры — это такая форма, когда один человек (сеансёр) одновременно играет в шахматы с несколькими противниками. В сеансах одновременной игры, как правило, высококвалифицированный профессиональный игрок играет против любителей.

Пришедших 24 августа на шахматную баталию в парк ожидает Блиц. Это один из форматов игры в шахматы, при котором устанавливается контроль времени до окончания партии 10 минут или менее каждому игроку. Вот какие формы блица ожидают игроков:

• 5 минут до окончания партии, то есть на все ходы.

• 5 минут с добавлением времени. Обычно 2, 3 или 5 секунд на ход.

• 3 минуты на все ходы.

• 3 минуты с добавлением. Как правило, 2 секунды.

• 1 минута с добавлением. Обычно одна секунда.

Также было принято решение для зрелищности мероприятия до БЛИЦ-турнира провести мгновенный сеанс одновременной игры.

Мероприятие проводит ВРОО «Федерация шахмат», исполнительный директор — тренер высшей категории Михаил Яхтенфельд. Победители получат призы. Регистрация участников с 16:30. Вход свободный.

Задать вопросы (например, если заблудитесь) можно по телефону +7 (902) 363-30-83.