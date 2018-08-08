Как школьнику провести самое любимое время года с пользой?

Элементарно! Ежегодно по областной государственной программе «Региональная молодежная политика Волгоградской области» на 2017-2020 годы дети имеют возможность получить бесплатные летние путевки в санаторно-оздоровительный лагерь «Старт» в Туапсинском районе Краснодарского края. Так, в рамках этой работы для юных патриотов уже третий год проводится смена «Готов служить России», а также впервые в этом году реализована смена для будущих Волонтеров Победы — «Готов к Победе».

Как получить путевку?

Путевку получают дети от 12 до 17 лет, активно проявившие себя в течение года и прошедшие конкурсный отбор, в зависимости от направления. Чтобы поехать в специализированную смену «Готов служить России», во-первых, необходимо быть воспитанником военно-патриотического клуба или объединения. На сегодняшний день в Волгоградском регионе их функционирует более 200, они создаются в форме кружков на базе школ, техникумов, колледжей, а также существуют как самостоятельные некоммерческие общественные организации. А во-вторых, принимать активное участие в военно-патриотических играх, конкурсах, соревнованиях, проводимых ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр». В первую очередь, путевки получают воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, юнармейцы – победители и призеры таких мероприятий, как: областная военно-патриотическая игра «Зарница», областной конкурс среди воспитанников военно-патриотических клубов и объединений «Солдат», соревнования среди военно-патриотических клубов и объединений на Кубок Губернатора Волгоградской области «Сталинградский рубеж», областной смотр-конкурс военно-патриотических клубов и объединений «Равнение на Победу».

Летний досуг для юных патриотов Общество Для того, чтобы стать участником смены «Готов к Победе», необходимо принимать активное участие в мероприятиях, проводимых региональным отделением Всероссийского Общественного движения «Волонтеры Победы». За 2018 год Волонтерами Победы уже было проведено 21 мероприятие, включая главные события для региона и всей России — празднование 75-летия Победы в Сталинградской битве, а также 73-летия Победы в Великой Отечественной войне. Девиз Движения — это помощь и работа не только 9 мая, поэтому активисты Волонтеров Победы на протяжении всего года помогают ветеранам, участвуют в благоустройстве памятных мест и захоронений, а также же проводят Всероссийские акции и квесты патриотической направленности.

Чем занимаются дети во время смен?

Специализированная смена «Готов служить России» направлена на патриотическое воспитание молодого поколения. Смена включает в себя военно-прикладной блок, комплекс военно-патриотических занятий: для школьников проводятся занятия по огневой, тактико-специальной подготовке, юнармейский квест «История Победы», творческие и интеллектуальные конкурсы и викторины.

Смена «Готов к Победе» включает в себя 4 образовательных блока: работа с людьми, социальное проектирование, работа со СМИ и социальными сетями, организация мероприятий. А также для ребят проводят тренинги soft skills (с англ. гибкие навыки), которые позволят усвоить навыки, отвечающие за успешное участие в любом рабочем процессе, не привязываясь к определенной отрасли. Важно отметить, что каждый день в смене — тематический и посвящен победам нашей страны в определенной области: спорте, культуре, медицине, освоении космоса и так далее.

Летний досуг для юных патриотов Общество Ваши дети тоже могу стать участниками тематических смен, не упустите возможность подарить своему ребенку интересное лето.

Материал подготовлен сотрудниками ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр»

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