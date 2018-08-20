Наверное, все слышали о премиальных внедорожниках Land Rover, которые славятся своей надёжностью, комфортом и передовыми технологиями. А вот про защищённые смартфоны Land Rover известно не всем, ведь они пока не стали так популярны по тем или иным причинам.
В этом обзоре мы поговорим о неубиваемом гаджете под названием Land Rover S971 и выявим все плюсы и минусы устройства.
Комплектация и упаковка
Девайс поставляется в чёрной картонной упаковке, на лицевой стороне которой прилеплена бумажная наклейка с логотипом Land Rover.Внутри коробки помимо смартфона находятся сетевое зарядное устройство, USB-кабель, инструкция и скрепка для извлечения SIM-карт.
Технические характеристики устройства и комплектация:
|Цвет:
|чёрно-красный и чёрно-жёлтый
|Материалы корпуса:
|стекло, металл и пластик
|Экран:
|IPS, 720х1280 точек, 5,2 дюйма
|Процессор:
|MTK6737VW, 1300 ГГц, 4 ядра
|Видеопроцессор
|ARM Mali-400 MP2
|Оперативная память:
|2 Гб
|Объем встроенной памяти:
|16 ГБ
|Поддержка карт памяти:
|microSD до 128 Гб
|Основная камера:
|8 МП + 8 МП
|Фронтальная камера:
|5 МП
|Запись видео
|HD 720 30 FPS
|Сети:
|GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE (Band 3, 7, 20)
|Интерфейсы:
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, microUSB, 3,5 мм.
|Навигация:
|GPS/ГЛОНАСС (с поддержкой A-GPS и EPO-GPS)
|Датчики:
|датчик отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, датчик направления, датчик ориентации, датчик приближения, датчик освещения.
|Ёмкость аккумулятора:
|3700 мА⋅ч
|Вес:
|230 грамм
|Габариты (ШxВxТ):
|79.5×149.5.5×18.6 мм
|Кол-во SIM-карт:
|2 nanoSIM или 1 nanoSIM и MicroSD
|Стандарт защиты от влаги и пыли
|IP 68
|Версия операционной системы:
|Android 7.0 + фирменная оболочка
Дизайн и эргономикаСмартфон можно приобрести в двух цветовых вариантах: чёрно-красный и чёрно-жёлтый. Дизайн очень похож на то, что мы видели у других защищённых от ударов смартфонов, но тут есть свои явные особенности в виде угловатых торцов, наличия сразу двух текстурных рисунков и специальных вставок для модулей камеры, сканера отпечатков и логотипа фирмы на задней панели устройства. К слову, дактилоскопический датчик работает хорошо.Также на тыльной стороне девайса можно увидеть решётку основного динамика, микрофон и надпись IP68, которая обозначает, что устройство спокойно выдержит полное погружение в воду на глубину более 1 метра длительностью до 30 минут.На фронтальной панели расположились дисплей, датчики, разговорный динамик, камера для селфи и сенсорные кнопки управления.
Качелька регулировки громкости и кнопка питания находятся на левой грани, и это неудобно.
На правой грани инженеры разместили кнопку для быстрого запуска камеры и слот для двух nanoSIM или одной симки и microSD объёмом до 128 гигабайт.
Верхней торец занял разъём для наушников. Нижний – microUSB.
В целом дизайн и эргономика смартфона оставляют хорошее впечатление. Land Rover S971 отлично собран, прекрасно сидит в руке, не скользит и не сильно пачкается. Из минусов только большой вес и большая толщина корпуса, которые являются результатом защищённости девайса от воды, пыли и ударов.
Дисплей
В Land Rover S971 установлен IPS дисплей с разрешением 1280×720 точек, соотношением сторон 16:9 и размером 5,2 дюйма. Он изготовлен из закалённого стекла Gorilla Glass.
Углы обзора отличные. Яркость матрицы на типичном для устройств данного класса уровне, т.е. на солнце читаемость слабая. Мультитач поддерживает до 3-х одновременных касаний.
Что касается калибровки цветопередачи, то она здесь, как и в других устройствах на базе Android 7.0, есть. Можно настроить резкость, яркость, контрастность, насыщенность и баланс белого.
Производительность
Аппарат оснащён четырёхъядерным процессором MTK6737VW с тактовой частой 1300 ГГц, видеоускорителем ARM Mali-400 MP2 и 2 гигабайтами оперативной памяти. Такой начинки хватает для плавной работы интерфейса, но не более. Особо тяжёлые приложения работают не так быстро, как хотелось бы, а о топовых играх и говорить не стоит. Хорошо функционировать будут только самые простенькие развлечения.
Результаты тестирования в бенчмарках:
Интерфейс и коммуникации
В Land Rover S971 установлен старенький Android 7.0 с фирменной оболочкой, благодаря которой в интерфейсе появилась плавная анимация, темы, закруглённые иконки и исчезло меню приложений. В остальном всё как и в голом Android 7.0.
Смартфон поддерживает Wi-Fi 802.11 b/g/n и LTE Band: 3, 7, 20. Есть Bluetooth 4-ой версии, GPS и ГЛОНАСС с поддержкой A-GPS и EPO-GPS для повышения точности и скорости определения местоположения.
Камеры
Основной двойной модуль 8 МП + 8 МП на практике выдаёт мыльноватые снимки даже днём. Ночью сделать качественное фото или снять приемлемое видео просто не выйдет. А портретный режим, для которого тут и нужны два модуля, работает не всегда корректно.
Фронтальный модуль с разрешением 5 МП подходит только для сеансов видеосвязи, но никак не для хороших селфи в инстаграм, да этого и не требуется от подобных девайсов.
Тест на шумы на различных значениях ISO:
Примеры фотографий:
При записи видео наблюдаются проблемы с фокусировкой. Ночью невооружённым глазом видны просадки FPS.
Примеры видео:
Мультимедиа
Несмотря на стандарт защиты IP 68, основной динамик гаджета выдаёт довольно приличный по громкости звук. А вот с качеством всё не очень хорошо.
Комплектные наушники звучат очень глухо. Ни о какой детализации речи быть и не может.
В качественной гарнитуре музыку слушать уже можно, но запас громкости смартфона, к сожалению, маловат.
В Land Rover S971 есть FM-радио и стандартный плеер с поддержкой всех основных форматов аудио и видео.
Автономность
В устройстве установлен несъёмный аккумулятор ёмкостью 3700 мА⋅ч, которого с учётом небольшого разрешения матрицы и слабенького железа рядовому пользователю должно хватать на два дня. В режиме разговора смартфон продержится 12 часов без розетки, в режиме ожидания до 600.
Функция быстрой зарядки есть, и это радует.
Цена
Смартфон Land Rover S971 можно приобрести в официальном интернет-магазине за 14 990 рублей.