Наверное, все слышали о премиальных внедорожниках Land Rover, которые славятся своей надёжностью, комфортом и передовыми технологиями. А вот про защищённые смартфоны Land Rover известно не всем, ведь они пока не стали так популярны по тем или иным причинам.

В этом обзоре мы поговорим о неубиваемом гаджете под названием Land Rover S971 и выявим все плюсы и минусы устройства.

Комплектация и упаковка

Девайс поставляется в чёрной картонной упаковке, на лицевой стороне которой прилеплена бумажная наклейка с логотипом Land Rover. Внутри коробки помимо смартфона находятся сетевое зарядное устройство, USB-кабель, инструкция и скрепка для извлечения SIM-карт.

Технические характеристики устройства и комплектация:

Цвет: чёрно-красный и чёрно-жёлтый Материалы корпуса: стекло, металл и пластик Экран: IPS, 720х1280 точек, 5,2 дюйма Процессор: MTK6737VW, 1300 ГГц, 4 ядра Видеопроцессор ARM Mali-400 MP2 Оперативная память: 2 Гб Объем встроенной памяти: 16 ГБ Поддержка карт памяти: microSD до 128 Гб Основная камера: 8 МП + 8 МП Фронтальная камера: 5 МП Запись видео HD 720 30 FPS Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE (Band 3, 7, 20) Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, microUSB, 3,5 мм. Навигация: GPS/ГЛОНАСС (с поддержкой A-GPS и EPO-GPS) Датчики: датчик отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, датчик направления, датчик ориентации, датчик приближения, датчик освещения. Ёмкость аккумулятора: 3700 мА⋅ч Вес: 230 грамм Габариты (ШxВxТ): 79.5×149.5.5×18.6 мм Кол-во SIM-карт: 2 nanoSIM или 1 nanoSIM и MicroSD Стандарт защиты от влаги и пыли IP 68 Версия операционной системы: Android 7.0 + фирменная оболочка

Дизайн и эргономика Смартфон можно приобрести в двух цветовых вариантах: чёрно-красный и чёрно-жёлтый. Дизайн очень похож на то, что мы видели у других защищённых от ударов смартфонов, но тут есть свои явные особенности в виде угловатых торцов, наличия сразу двух текстурных рисунков и специальных вставок для модулей камеры, сканера отпечатков и логотипа фирмы на задней панели устройства. К слову, дактилоскопический датчик работает хорошо. Также на тыльной стороне девайса можно увидеть решётку основного динамика, микрофон и надпись IP68, которая обозначает, что устройство спокойно выдержит полное погружение в воду на глубину более 1 метра длительностью до 30 минут. На фронтальной панели расположились дисплей, датчики, разговорный динамик, камера для селфи и сенсорные кнопки управления.

Качелька регулировки громкости и кнопка питания находятся на левой грани, и это неудобно.

На правой грани инженеры разместили кнопку для быстрого запуска камеры и слот для двух nanoSIM или одной симки и microSD объёмом до 128 гигабайт.

Верхней торец занял разъём для наушников. Нижний – microUSB.

В целом дизайн и эргономика смартфона оставляют хорошее впечатление. Land Rover S971 отлично собран, прекрасно сидит в руке, не скользит и не сильно пачкается. Из минусов только большой вес и большая толщина корпуса, которые являются результатом защищённости девайса от воды, пыли и ударов.

Дисплей

В Land Rover S971 установлен IPS дисплей с разрешением 1280×720 точек, соотношением сторон 16:9 и размером 5,2 дюйма. Он изготовлен из закалённого стекла Gorilla Glass.

Углы обзора отличные. Яркость матрицы на типичном для устройств данного класса уровне, т.е. на солнце читаемость слабая. Мультитач поддерживает до 3-х одновременных касаний.

Что касается калибровки цветопередачи, то она здесь, как и в других устройствах на базе Android 7.0, есть. Можно настроить резкость, яркость, контрастность, насыщенность и баланс белого.

Производительность

Аппарат оснащён четырёхъядерным процессором MTK6737VW с тактовой частой 1300 ГГц, видеоускорителем ARM Mali-400 MP2 и 2 гигабайтами оперативной памяти. Такой начинки хватает для плавной работы интерфейса, но не более. Особо тяжёлые приложения работают не так быстро, как хотелось бы, а о топовых играх и говорить не стоит. Хорошо функционировать будут только самые простенькие развлечения.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Интерфейс и коммуникации

В Land Rover S971 установлен старенький Android 7.0 с фирменной оболочкой, благодаря которой в интерфейсе появилась плавная анимация, темы, закруглённые иконки и исчезло меню приложений. В остальном всё как и в голом Android 7.0.

Смартфон поддерживает Wi-Fi 802.11 b/g/n и LTE Band: 3, 7, 20. Есть Bluetooth 4-ой версии, GPS и ГЛОНАСС с поддержкой A-GPS и EPO-GPS для повышения точности и скорости определения местоположения.

Камеры

Основной двойной модуль 8 МП + 8 МП на практике выдаёт мыльноватые снимки даже днём. Ночью сделать качественное фото или снять приемлемое видео просто не выйдет. А портретный режим, для которого тут и нужны два модуля, работает не всегда корректно.

Фронтальный модуль с разрешением 5 МП подходит только для сеансов видеосвязи, но никак не для хороших селфи в инстаграм, да этого и не требуется от подобных девайсов.

Тест на шумы на различных значениях ISO:

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Примеры фотографий:

Автоматический режим + вспышка Автоматический режим Фронтальная камера Автоматический режим Панорамное фото Режим широкой диафрагмы Автоматический режим

При записи видео наблюдаются проблемы с фокусировкой. Ночью невооружённым глазом видны просадки FPS.

Примеры видео:

Мультимедиа

Несмотря на стандарт защиты IP 68, основной динамик гаджета выдаёт довольно приличный по громкости звук. А вот с качеством всё не очень хорошо.

Комплектные наушники звучат очень глухо. Ни о какой детализации речи быть и не может.

В качественной гарнитуре музыку слушать уже можно, но запас громкости смартфона, к сожалению, маловат.

В Land Rover S971 есть FM-радио и стандартный плеер с поддержкой всех основных форматов аудио и видео.

Автономность

В устройстве установлен несъёмный аккумулятор ёмкостью 3700 мА⋅ч, которого с учётом небольшого разрешения матрицы и слабенького железа рядовому пользователю должно хватать на два дня. В режиме разговора смартфон продержится 12 часов без розетки, в режиме ожидания до 600.

Функция быстрой зарядки есть, и это радует.

Цена

Смартфон Land Rover S971 можно приобрести в официальном интернет-магазине за 14 990 рублей.