В рамках социальной акции «Закрой люк – спаси ребенка!» «Концессии водоснабжения» совместно с полицией проверили пункты приема металла Дзержинского и Красноармейского районов. В ближайших планах проверка и остальных районов города. Участники рейда искали украденные крышки колодцев и напоминали собственникам пунктов об ответственности за принятие люков.

Уже на первой точке приема металла в Дзержинском районе представители полиции среди груды лома обнаружили крышку колодца. По факту ее нахождения правоохранительные органы города организовали процессуальную проверку. На основании результатов проверки будет принято решение о возбуждении уголовного или административного дела. Так, одно из хищений уже полностью расследовано. Полиция установила круг лиц, снявших три чугунные крышки с колодцев и подвергших опасности жителей Дзержинского района. Уголовное дело передано в суд. Ворам грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. По факту других краж расследования еще ведутся, информация в интересах следствия не разглашается.

Своими действиями злоумышленники создают угрозу для жизни взрослых и юных жителей города. Разглядеть открытый люк среди травы и кустов в любое время суток довольно непросто. Падение в открытый колодец на глубину нескольких метров гарантирует получение травм, а иногда приводит к трагедиям с летальным исходом. К счастью, в последние годы Волгограду удается избегать происшествий со смертельным исходом, а падения в люк с последующими легкими травмами единичны.

Стремление злоумышленников наживиться на крышках люков несет серьезную угрозу жизни волгоградцев. Люди, идущие на это преступление, редко отдают себе отчет в том, что, украв крышку люка, фактически продают за сущие копейки жизнь ребенка, который может упасть в открытый люк и покалечиться. Понимают ли эти люди, что на их совести может оказаться детская или взрослая жизнь? Готовы ли они с этой мыслью жить дальше? Стоят ли муки совести и совсем нешуточный реальный срок за воровство пары сотен рублей за крышку?

Желание воров заработать легкие деньги наносит удар не только по безопасности горожан, но и по коммунальным организациям. Нередко новые люки исчезают уже через несколько дней после установки. Зафиксированы несколько случаев, когда злоумышленники за одну ночь оставляли с открытыми люками целые улицы. Работа в этом направлении требует огромных повторных расходов и времени коммунальщиков, и далеко не все коммунальные компании и частные собственники коммуникаций в состоянии финансировать этот процесс постоянно и в полном объеме.

За время акции «Закрой люк – спаси ребенка», запущенной в феврале этого года, жители города подали свыше 1200 заявок на открытые люки. Компания по-прежнему рассчитывает на помощь неравнодушных волгоградцев. Для решения этой проблемы были объединены усилия ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных структур. О случаях хищения крышек следует незамедлительно сообщать в полицию, а информацию об открытых люках – передавать в «Концессии водоснабжения». Компания собирает и обрабатывает заявки по всем открытым в городе люкам, определяя принадлежность коммуникаций и передавая заявки их собственникам. Только все вместе мы сможем сделать Волгоград безопасным для нас и наших детей!

СПРАВКА

КУДА В ВОЛГОГРАДЕ МОЖНО СООБЩИТЬ ОБ ОТКРЫТОМ ЛЮКЕ?

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