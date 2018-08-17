Проект ООО «Концессии водоснабжения» «Чистой воды искусство» представлен участникам Летней европейской школы Волгоградского института управления РАНХиГС «Новая жизнь индустриальных городов». В работе школы, кроме студентов ВИУ, принимают участие студенты Остравского университета (Чехия), Исследовательского университета Рима Унительма Сапиенца (Италия), Исследовательского университета Перуджии (Италия).

Совместная работа представителей разных стран, междисциплинарный подход позволят понять, как устроены города, как формируется их имидж и геокультурный образ. В российско-чешско-итальянских группах студенты разрабатывают проекты по благоустройству и ревитализации городских пространств. Чешскую делегацию возглавляют Алеш Зедник, экс-мэр г. Остравы, директор Российско-чешского научно-культурного форума, почетный консул РФ в Остраве, и Витезслав Вилимек, старший преподаватель Остравского университета, исполнительный секретарь Евроазиатского академического форума.

После торжественного открытия школы ее участников пригласили на мастер-класс «Международные / региональные PR&ART проекты: интеграция промышленной среды в городское пространство», чтобы познакомить с опытом использования искусства в корпоративных коммуникациях на примере проектов Музея историй чистой воды «Фильтры» ООО «Концессии водоснабжения». После разговора в аудитории студенты отправились на экскурсию. На территории водоочистных сооружений городского водопровода участники Летней школы смогли сравнить, как выглядит подготовка питьевой воды в реальности и как она отражена в стрит-арт-проекте «Путь воды». Смесители, отстойники, фильтры, изображенные на бетонном заборе очистных сооружений, сделали забор прозрачным: теперь каждый, кто проходит или проезжает мимо, понимает, что внутри находится фабрика чистой воды. Искусство приближает коммунальную отрасль и «Концессии водоснабжения» к потребителю, делает работу коммунальщиков прозрачной и понятной. В этом убедились участники Летней школы.