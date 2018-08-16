Компания «Концессии теплоснабжения» заняла второе место в региональном туре Четвертого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2018», который проводится среди средств массовой информации, пресс-служб предприятий топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. Дипломы победителям в ходе церемонии награждения вручил заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Александр Евдокименко.

В региональном туре Четвертого Всероссийского конкурса СМИ «МедиаТЭК-2018» участвовали проекты крупнейших компаний региона в сфере ТЭК и журналистские работы, вышедшие в средствах массовой информации и реализованные в период с 1 сентября 2017 года по 20 июля 2018 года. Всего на рассмотрение жюри поступили 13 заявок. Основной целью конкурса являлось стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, популяризация профессий топливно-энергетического комплекса.

«Концессии теплоснабжения» представили на конкурс проект «С теплом к людям». В нем рассказывалось о взаимодействии компании с потребителями и средствами массовой информации, а также о работе, которую проводят «Концессии…» с целью улучшения качества жизни населения города. Именно для того, чтобы волгоградцы могли получать качественные коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения, компания реализует в областном центре масштабную инвестиционную программу, о чем также шла речь в представленном на конкурс проекте. По результатам рассмотрения работ участников жюри присудило «Концессиям теплоснабжения» второе место в номинации «Лучшая пресс-служба региональной компании ТЭК».

В ходе церемонии награждения дипломы победителям и призерам регионального этапа конкурса «МедиаТЭК» вручил заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Александр Евдокименко.

— Вопросы популяризации профессии энергетика и энергоэффективного образа жизни на всех уровнях деятельности ТЭК является для нас крайне важным. От этого зависит, в том числе, отношение населения и бизнеса к принятию важных решений по развитию отрасли, — подчеркнул Александр Евдокименко. — Исходя из представленных на конкурс работ видно, что в регионе происходят значительные изменения в сфере топливно-энергетического комплекса с движением вперед к новым технологиям, что несомненно очень важно.