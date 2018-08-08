В этот четверг, помимо полюбившегося просмотра фильмов под открытым небом, волгоградцев ждет концерт живой музыки. А точнее, 9 августа в рамках проекта «Кино на траве», созданного МБУК «Отдых-Центр» и автокинотеатром «Победа», в парке Комсомольский сад состоятся традиционный кинопоказ под открытым небом и ещё концерт.

Специально для семей с детьми первым фильмом, который будет показан, станет семейная мелодрама 2012 года «Все любят китов» с несравненной Дрю Бэрримор, а также Ахмагак Суини, Джоном Красински и др. А перед началом киносеансов тут состоится концерт, на котором для гостей будет выступать Жанна Попова. Специально для детей и их родителей она представит небольшую песенную программу.

После небольшого перерыва, следующего за первым фильмом, заполненном роликами о «Волгограде сверху», о новых стадионах к ЧМ и другой красотой, автокинотеатр «Победа» покажет комедию-мелодраму 2011 года «Жизнь прекрасна» режиссёра Джонатана Левина. В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Сет Роген, Анна Кендрик.

Приходите сами, приводите друзей, приносите пледы и хорошее настроение. Вход свободный. Не забывайте попкорн ;-)

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.