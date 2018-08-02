Теперь из Волгограда можно будет улететь прямым рейсом в Минеральные воды. Такую возможность предоставляет пассажирам Международный аэропорт Волгоград совместно с авиакомпанией Utair. Билеты на новое направление уже в продаже. С 3 сентября по понедельникам волгоградцы смогут отправиться в Минеральные Воды прямым рейсом, вылет из Волгограда в 10:50. Длительность перелёта составит 1, 5 часа, прилёт в Минеральные Воды в 12:20.

По данным пресс-службы Международного аэропорта Волгограда, по подсчётам цена на авиабилеты в одну сторону по тарифу «Лайт» установлена на уровне 2 385 рублей.

Приобрести билеты с большей выгодой возможно при покупке билетов «туда-обратно», в таком случае стоимость билета начнется от 2 085 рублей. UTair будет выполнять на рейсе на самолётах ATR-72, рассчитанных на 70 кресел.