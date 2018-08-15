Начиная с середины апреля открыт набор на программу дополнительного образования по основам ИТ и программирования «IT ШКОЛА SAMSUNG».

Программа рассчитана на старшеклассников (8-11 классы или 1 и 2 курс колледжа) и уже четвёртый год работает в 22 городах России. Если вы или ваши дети увлекаются программированием, мечтают заниматься мобильной разработкой или планируют поступать в ВУЗ по IT специальности, тогда это тот шанс, который нельзя упускать.

Занятия в 2018 учебном году начинаются уже в сентябре. Продолжительность занятий — 1 год, а это 2 раза в неделю по 1,5 часа. В Волгограде занятия проводятся на базе МОУ СШ №103, которая находится по адресу Университетский проспект, 88. Все классы укомплектованы необходимым для обучения оборудованием.

Что даст обучение и как оно проходит?

На занятиях ученик получит основы программирования на языке Java, которая используется для создания приложений под самую популярную мобильную операционную систему Android. Сюда входят теоретические основы программирования и практика. Для того, чтобы окончить программу, ученик должен хорошо сдать 5 контрольных тестирований и в конце обучения защитить выполненный индивидуальный проект.

По окончании обучения ученикам торжественно будут вручены дипломы об успешном окончании программы, которые впоследствии дадут дополнительные баллы для поступления в ВУЗ по IT специальности. В Волгограде такое преимущество предоставляет Волгоградский Государственный Университет в следующих размерах: 5 баллов — за сертификат выпускника, 7 баллов — за сертификат победителя или призёра конкурса проектов «IT ШКОЛА выбирает сильнейших!». Стать победителем или призёром можно, победив в конкурсе индивидуальных проектов на региональном, а затем и всероссийском этапе, который проводится в Москве.

Как поступить в IT ШКОЛУ SAMSUNG?

Для этого надо пройти регистрацию по этой ссылке, затем в системе «Абитуриент» пройти заочное тестирование. По его результатам на электронную почту будет выслано приглашение на прохождение очного этапа проходного тестирования. Если абитуриент покажет хорошие результаты, он принят на обучение.

Для успешного прохождения входных конкурсных испытаний необходимо владеть любым языком программирования, например, Паскаль или Си в рамках школьной программы. Отборочные испытания могут включать в себя задания по логике и алгоритмизации из курса информатики, а также задачи по программированию (операторы присваивания, ветвления, цикла, массивы).

Всю дополнительную информацию можно узнать на сайте IT ШКОЛЫ SAMSUNG и по электронному адресу [email protected].

Сколько стоит?

Это абсолютно бесплатно! От вас требуется только время на выполнение индивидуального проекта и желание учиться. Приходите и поступайте!