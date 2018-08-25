В предыдущих обзорах мы уже рассказали вам о смартфонах Huawei P20 lite и Huawei P20. В этот раз познакомимся с флагманским Huawei P20 Pro, камера которого до сих пор находится на первом месте в рейтинге авторитетного издания DxOMark среди всех самых топовых мобильных устройств 2018 года. И это далеко не единственное, чем может похвастаться этот премиальный смартфон.

Как обычно, начнём с общих технических характеристик девайса и комплекта поставки.

Технические характеристики устройства и комплектация:

Цвет: полночный синий, сумеречный Материалы корпуса: стекло и металл Экран: 6,1 дюйм., OLED, 18,7:9, 2244×1080, 408 PPI Процессор: HiSilicon Kirin 970, 8-ядерный, 4×Cortex A73 2,36 ГГц + 4×Cortex A53 1,8 ГГц Видеопроцессор Mali-G72 MP12 Оперативная память: 6 Гб Объем встроенной памяти: 128 ГБ Поддержка карт памяти: не поддерживает Основная камера: Тройная 40/20/8 МП (F1.8/F1.6/F2.4), автофокус, лазерный режим макросъемки, 3-кратный оптический зум. Запись видео 4K 30 FPS, Full HD 60 FPS, HD 960 FPS Фронтальная камера: 24 МП, F2.0 Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.2, BLE, USB Type-C, NFC, ИК-порт Навигация: GPS/ГЛОНАСС /BeiDou Датчики: датчик отпечатков пальцев, датчик освещённости, датчик приближения, акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчик температуры. Ёмкость аккумулятора: 4000 мА⋅ч Вес: 180 г Габариты (ШxВxТ): 73.9x155x7.8 мм Кол-во SIM-карт: 2 nanoSIM Стандарт защиты от влаги и пыли IP67 Версия операционной системы: Android 8.1 Oreo + EMUI 8.1 Комплектация: смартфон, наушники USB-C, зарядное устройство, кабель USB-C, адаптер «USB-C — разъем для наушников 3,5 мм», прозрачный защитный чехол, краткое руководство пользователя, инструмент для извлечения SIM-карты, гарантийный талон

Дизайн и эргономика

Huawei P20 Pro, как и простой P20, выполнен из ударопрочного стекла высокого качества, которое всё также сильно пачкается от малейшего прикосновения. Собран аппарат отлично и на первый взгляд выглядит подобно младшей модели. Но это не совсем так, и небольшие изменения всё же есть. Они скрываются в габаритах (73.9x155x7.8 мм), весе (180 грамм) и размере экрана, о котором мы поговорим чуть позже.

Цветовые решения смартфона тоже претерпели изменений: полночный синий остался, а вот чёрный цвет заменил очень эффектный сумеречный.

Huawei P20 Pro получил и более высокую степень защиты от воды и пыли, которая соответствует международному стандарту IP67. А это значит, что смартфон с лёгкостью выдержит кратковременное падение в воду на глубину до 1 метра.

Пожалуй, первое, что бросается в глаза – это аж три модуля основной камеры в углу задней панели устройства, под которыми расположена светодиодная вспышка и логотипы Leica и Huawei. Сдвоенный блок с 40-мегапиксельным и 8-мегаписксельным сенсором сильно выпирает из корпуса.

На фронтальной панели в вырезе дисплея находятся динамик, камера для селфи, датчики и индикатор пропущенных событий. Под дисплеем – сканер отпечатков пальцев, который каждый раз радует своей точностью и высокой скоростью срабатывания.

На верхнем торце расположен микрофон шумоподавления и ИК-передатчик для управления техникой. На нижнем – USB Type-C и два отверстия динамика громкой связи.

Левая грань занята слотом для двух nanoSIM, правая – качелькой регулировки громкости и кнопкой питания, помеченной красным цветом.

Интерфейс и коммуникации

В программном обеспечении, в сравнении с P20, в P20 Pro никаких изменений нет. Смартфон работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1. Быстрая разблокировка лицом, возможность кастомизации при помощи скачиваемых и встроенных тем, многооконный режим с воспроизведением видео в окне, скрываемая «монобровь», настойки системной навигации и другое – всё это на месте.

Huawei P20 Pro поддерживает Wi-Fi 2.4/5 ГГц и LTE FDD: 1 — 9, 12, 17 — 20, 26, 28. Также есть NFC, ИК-датчик для управления техникой и энергосберегающий Bluetooth 4.2, на месте которого в идеале должен быть Bluetooth 5.0.

С навигацией GPS, ГЛОНАСС, BeiDou никаких проблем нет. Спутники находятся быстро и местоположение определяется точно.

Дисплей

Как уже было сказано, дисплей у P20 Pro больше простой двадцатки. Его физический размер равен 6,1 дюйма. Выполнен по технологии OLED. Соотношение сторон – 18,7:9. Разрешение составляет 2244×1080 точек, а плотность пикселей 408 PPI. Мультитач поддерживает до 10 одновременных касаний.

Высокая яркость, контрастность и идеальные углы обзора дисплея, позволяют использовать смартфон в любых условиях освещения. Насыщенность и цветовая температура легко калибруются вручную. В настройках можно включить режим защиты глаз от вредного излучения.

Производительность

За быстродействие Huawei P20 Pro отвечает 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (4×Cortex A73 2,36 ГГц + 4×Cortex A53 1,8 ГГц), видеоускоритель Mali-G72 MP12 и уже 6, а не 4 гигабайта оперативной памяти LPDDR4 SDRAM. Этого более, чем достаточно для стабильной работы любых, даже самых тяжёлых приложений, на максимальных графических настройках. Нагрев корпуса, который наблюдался при тестировании P20, у Pro версии отсутствует.

Встроенного объёма хранилища предостаточно – 128 ГБ, но отсутствие возможности расширения памяти при помощи SD-карты немного огорчает.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Результаты тестирования в играх:

World of Warships Blitz 60 FPS на сверхвысоких графических настройках. Asphalt 9 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. PUBG mobile Высокие графические настройки. World of Tanks Blitz Максимальные графические настройки, тени и звуки HD включены, высокое отображение растительности (58-60 FPS). Asphalt 8 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Modern Combat 5 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Asphalt Экстрим: По бездорожью Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Real Racing 3 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Trial Xtreme 4 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Into the Dead 2 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Subway Surfers Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Modern Combat: Versus Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. CSR Racing 2 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.

Камеры

Вот мы и подобрались к самому главному. На рынке на данный момент нет ни одного смартфона, который снимал бы лучше Huawei P20 Pro. Первое место в DxOMark с 109 баллами за прохождение различных испытаний говорит само за себя. И это неудивительно, ведь аппарат оснащён просто потрясающей для мобильного устройства оптикой: монохромная 20-МП камера c фокусным расстоянием 27 мм и светосилой f/1.6, 40-мегапиксельный RGB-сенсор с объективом 27 мм и светосилой f/1.8, а также 8-мегапиксельный RGB-модуль-телеобъектив со светосилой f/2.4.

На практике вы получаете возможность снимать отличные цветные и чёрно-белые фотографии с просто шикарным уровнем детализации даже при плохом освещении. Трёхкратный оптический и 5-каратный электронный зум позволяет делать отличные портреты без искажения настоящих пропорций лица и тела. А сочетание фазовой, лазерной и объёмной способов фокусировки с технологией 4D-автофокуса обеспечивает моментальное наведение даже на быстро движущийся объект съёмки.

Также не стоит забывать о съёмке в формате RAW и встроенном искусственном интеллекте, который сам подбирает настройки под любой сюжет.

Фронтальная камера имеет разрешение 24 мегапикселя и диафрагму F2.0. Селфи выходят отличными как в портретном, так и в простом режиме съёмки. Программное сглаживание кожи и украшение глаз здесь, как и во всех смартфонах сделано на любителя.

Что касается режимов съёмки, то у Huawei P20 Pro они абсолютно такие же как и у более простого P20: ручной, монохром, красивое лицо, свет (длинная выдержка), HDR, отрезок времени (таймлапс), замедленная съёмка (960 FPS), 3D-панорама, простая панорама, фильтр, водяной знак (фото с подписью) и сканер.

Примеры фото день/ночь/сумерки:

HDR HDR HDR Авто без ИИ HDR Авто с ИИ Авто с ИИ Фронтальная камера Фронтальная камера с портретным режимом Авто с ИИ Режим широкой диафрагмы 3-кратный оптический зум 3-кратный оптический зум Фронтальная камера Авто без ИИ Авто с ИИ

Huawei P20 Pro помимо HD видео с замедлением в 32 раза способен записывать 4k ролики с частотой 30 FPS и Full HD 60 FPS. Стабилизация работает только в режиме съёмки 1080 p 30 FPS. И надо отметить, что работает очень хорошо.

Примеры видео:

Автономность

С аккумулятором ёмкостью 4000 мА⋅ч Huawei P20 Pro спокойно выдерживает сутки интенсивной нагрузки. При простом повседневном использовании с играми, прослушиванием музыки, 4G-интернетом и просмотром видео с 7 утра и до полуночи у девайса всегда оставалось 10-15 % в запасе.

Быстрая зарядка есть, а вот беспроводную пока не завезли.

Мультимедиа

В смартфоне вырезан разъём 3,5 мм, но это не беда, т.к. в комплекте есть переходник для USB Type-C.

Звучание в качественных наушниках выше всяких похвал. Девайс поддерживает следующие стандарты передачи беспроводного звука: aptX, aptX HD, LDAC и HWA (Hi-res wireless audio). Радует и наличие настроек Dolby Atmos и эквалайзера в родном аудиоплеере.

Благодаря мощному разговорному динамику в Huawei P20 Pro есть качественный и громкий стереозвук с уравновешенной проработкой всех частот. Смотреть фильмы, клипы и слушать музыку действительно очень приятно.

Цена

Стоимость Huawei P20 Pro в официальном интернет-магазине на момент выхода обзора составляет 54 990 рублей.