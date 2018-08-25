В предыдущих обзорах мы уже рассказали вам о смартфонах Huawei P20 lite и Huawei P20. В этот раз познакомимся с флагманским Huawei P20 Pro, камера которого до сих пор находится на первом месте в рейтинге авторитетного издания DxOMark среди всех самых топовых мобильных устройств 2018 года. И это далеко не единственное, чем может похвастаться этот премиальный смартфон.
Как обычно, начнём с общих технических характеристик девайса и комплекта поставки.
Технические характеристики устройства и комплектация:
|Цвет:
|полночный синий, сумеречный
|Материалы корпуса:
|стекло и металл
|Экран:
|6,1 дюйм., OLED, 18,7:9, 2244×1080, 408 PPI
|Процессор:
|HiSilicon Kirin 970, 8-ядерный, 4×Cortex A73 2,36 ГГц + 4×Cortex A53 1,8 ГГц
|Видеопроцессор
|Mali-G72 MP12
|Оперативная память:
|6 Гб
|Объем встроенной памяти:
|128 ГБ
|Поддержка карт памяти:
|не поддерживает
|Основная камера:
|Тройная 40/20/8 МП (F1.8/F1.6/F2.4), автофокус, лазерный режим макросъемки, 3-кратный оптический зум.
|Запись видео
|4K 30 FPS, Full HD 60 FPS, HD 960 FPS
|Фронтальная камера:
|24 МП, F2.0
|Сети:
|GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
|Интерфейсы:
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.2, BLE, USB Type-C, NFC, ИК-порт
|Навигация:
|GPS/ГЛОНАСС /BeiDou
|Датчики:
|датчик отпечатков пальцев, датчик освещённости, датчик приближения, акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчик температуры.
|Ёмкость аккумулятора:
|4000 мА⋅ч
|Вес:
|180 г
|Габариты (ШxВxТ):
|73.9x155x7.8 мм
|Кол-во SIM-карт:
|2 nanoSIM
|Стандарт защиты от влаги и пыли
|IP67
|Версия операционной системы:
|Android 8.1 Oreo + EMUI 8.1
|Комплектация:
|смартфон, наушники USB-C, зарядное устройство, кабель USB-C, адаптер «USB-C — разъем для наушников 3,5 мм», прозрачный защитный чехол, краткое руководство пользователя, инструмент для извлечения SIM-карты, гарантийный талон
Дизайн и эргономика
Huawei P20 Pro, как и простой P20, выполнен из ударопрочного стекла высокого качества, которое всё также сильно пачкается от малейшего прикосновения. Собран аппарат отлично и на первый взгляд выглядит подобно младшей модели. Но это не совсем так, и небольшие изменения всё же есть. Они скрываются в габаритах (73.9x155x7.8 мм), весе (180 грамм) и размере экрана, о котором мы поговорим чуть позже.
Цветовые решения смартфона тоже претерпели изменений: полночный синий остался, а вот чёрный цвет заменил очень эффектный сумеречный.
Huawei P20 Pro получил и более высокую степень защиты от воды и пыли, которая соответствует международному стандарту IP67. А это значит, что смартфон с лёгкостью выдержит кратковременное падение в воду на глубину до 1 метра.
Пожалуй, первое, что бросается в глаза – это аж три модуля основной камеры в углу задней панели устройства, под которыми расположена светодиодная вспышка и логотипы Leica и Huawei. Сдвоенный блок с 40-мегапиксельным и 8-мегаписксельным сенсором сильно выпирает из корпуса.
На фронтальной панели в вырезе дисплея находятся динамик, камера для селфи, датчики и индикатор пропущенных событий. Под дисплеем – сканер отпечатков пальцев, который каждый раз радует своей точностью и высокой скоростью срабатывания.
На верхнем торце расположен микрофон шумоподавления и ИК-передатчик для управления техникой. На нижнем – USB Type-C и два отверстия динамика громкой связи.
Левая грань занята слотом для двух nanoSIM, правая – качелькой регулировки громкости и кнопкой питания, помеченной красным цветом.
Интерфейс и коммуникации
В программном обеспечении, в сравнении с P20, в P20 Pro никаких изменений нет. Смартфон работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1. Быстрая разблокировка лицом, возможность кастомизации при помощи скачиваемых и встроенных тем, многооконный режим с воспроизведением видео в окне, скрываемая «монобровь», настойки системной навигации и другое – всё это на месте.
Huawei P20 Pro поддерживает Wi-Fi 2.4/5 ГГц и LTE FDD: 1 — 9, 12, 17 — 20, 26, 28. Также есть NFC, ИК-датчик для управления техникой и энергосберегающий Bluetooth 4.2, на месте которого в идеале должен быть Bluetooth 5.0.
С навигацией GPS, ГЛОНАСС, BeiDou никаких проблем нет. Спутники находятся быстро и местоположение определяется точно.
Дисплей
Как уже было сказано, дисплей у P20 Pro больше простой двадцатки. Его физический размер равен 6,1 дюйма. Выполнен по технологии OLED. Соотношение сторон – 18,7:9. Разрешение составляет 2244×1080 точек, а плотность пикселей 408 PPI. Мультитач поддерживает до 10 одновременных касаний.
Высокая яркость, контрастность и идеальные углы обзора дисплея, позволяют использовать смартфон в любых условиях освещения. Насыщенность и цветовая температура легко калибруются вручную. В настройках можно включить режим защиты глаз от вредного излучения.
Производительность
За быстродействие Huawei P20 Pro отвечает 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (4×Cortex A73 2,36 ГГц + 4×Cortex A53 1,8 ГГц), видеоускоритель Mali-G72 MP12 и уже 6, а не 4 гигабайта оперативной памяти LPDDR4 SDRAM. Этого более, чем достаточно для стабильной работы любых, даже самых тяжёлых приложений, на максимальных графических настройках. Нагрев корпуса, который наблюдался при тестировании P20, у Pro версии отсутствует.
Встроенного объёма хранилища предостаточно – 128 ГБ, но отсутствие возможности расширения памяти при помощи SD-карты немного огорчает.
Результаты тестирования в бенчмарках:
Результаты тестирования в играх:
|World of Warships Blitz
|60 FPS на сверхвысоких графических настройках.
|Asphalt 9
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
|PUBG mobile
|Высокие графические настройки.
|World of Tanks Blitz
|Максимальные графические настройки, тени и звуки HD включены, высокое отображение растительности (58-60 FPS).
|Asphalt 8
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
|Modern Combat 5
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
|Asphalt Экстрим: По бездорожью
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
|Real Racing 3
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
|Trial Xtreme 4
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
|Into the Dead 2
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
|Subway Surfers
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
|Modern Combat: Versus
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
|CSR Racing 2
|Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.
Камеры
Вот мы и подобрались к самому главному. На рынке на данный момент нет ни одного смартфона, который снимал бы лучше Huawei P20 Pro. Первое место в DxOMark с 109 баллами за прохождение различных испытаний говорит само за себя. И это неудивительно, ведь аппарат оснащён просто потрясающей для мобильного устройства оптикой: монохромная 20-МП камера c фокусным расстоянием 27 мм и светосилой f/1.6, 40-мегапиксельный RGB-сенсор с объективом 27 мм и светосилой f/1.8, а также 8-мегапиксельный RGB-модуль-телеобъектив со светосилой f/2.4.
На практике вы получаете возможность снимать отличные цветные и чёрно-белые фотографии с просто шикарным уровнем детализации даже при плохом освещении. Трёхкратный оптический и 5-каратный электронный зум позволяет делать отличные портреты без искажения настоящих пропорций лица и тела. А сочетание фазовой, лазерной и объёмной способов фокусировки с технологией 4D-автофокуса обеспечивает моментальное наведение даже на быстро движущийся объект съёмки.
Также не стоит забывать о съёмке в формате RAW и встроенном искусственном интеллекте, который сам подбирает настройки под любой сюжет.
Фронтальная камера имеет разрешение 24 мегапикселя и диафрагму F2.0. Селфи выходят отличными как в портретном, так и в простом режиме съёмки. Программное сглаживание кожи и украшение глаз здесь, как и во всех смартфонах сделано на любителя.
Что касается режимов съёмки, то у Huawei P20 Pro они абсолютно такие же как и у более простого P20: ручной, монохром, красивое лицо, свет (длинная выдержка), HDR, отрезок времени (таймлапс), замедленная съёмка (960 FPS), 3D-панорама, простая панорама, фильтр, водяной знак (фото с подписью) и сканер.
Примеры фото день/ночь/сумерки:
Huawei P20 Pro помимо HD видео с замедлением в 32 раза способен записывать 4k ролики с частотой 30 FPS и Full HD 60 FPS. Стабилизация работает только в режиме съёмки 1080 p 30 FPS. И надо отметить, что работает очень хорошо.
Примеры видео:
Автономность
С аккумулятором ёмкостью 4000 мА⋅ч Huawei P20 Pro спокойно выдерживает сутки интенсивной нагрузки. При простом повседневном использовании с играми, прослушиванием музыки, 4G-интернетом и просмотром видео с 7 утра и до полуночи у девайса всегда оставалось 10-15 % в запасе.
Быстрая зарядка есть, а вот беспроводную пока не завезли.
Мультимедиа
В смартфоне вырезан разъём 3,5 мм, но это не беда, т.к. в комплекте есть переходник для USB Type-C.
Звучание в качественных наушниках выше всяких похвал. Девайс поддерживает следующие стандарты передачи беспроводного звука: aptX, aptX HD, LDAC и HWA (Hi-res wireless audio). Радует и наличие настроек Dolby Atmos и эквалайзера в родном аудиоплеере.
Благодаря мощному разговорному динамику в Huawei P20 Pro есть качественный и громкий стереозвук с уравновешенной проработкой всех частот. Смотреть фильмы, клипы и слушать музыку действительно очень приятно.
Цена
Стоимость Huawei P20 Pro в официальном интернет-магазине на момент выхода обзора составляет 54 990 рублей.