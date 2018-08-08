Этим летом Грузия в топе самых посещаемых мест отдыха. Путешественники наперебой расхваливают грузинские красоты, фирменное гостеприимство, насыщенные вина, коньяки и, конечно же, изумительную кухню. От отпускных радостей мы максимально далеки, но погрузиться в кулинарную атмосферу страны можно и в Волгограде. Банальные шашлычные нас не интересовали, выбор пал на Хинкальную. О знакомстве с хинкальной — в нашем материале.

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Интерьер

При входе на территорию нас поразили два рыцаря ростом с человека. Эти бравые ребята охраняли вход в заведение. После такой радушной встречи можно было бы подумать, что дальше мы увидим лобное место, небольшой замок, а в самом зале нас ожидает трон, но нет, о средневековье и рыцарстве в самом кафе уже ничего не напоминало(

Достаточно просторный внутренний дворик ничем особенным не запомнился, разве что тем, что вы можете отдохнуть и поесть на улице. Если же вы предпочитаете закрытые помещения, можете посидеть в самом кафе. Посадочных мест там немного, а вот желающих поужинать во вторник была масса, мы заняли единственный свободный столик.

Интерьер внутри составлен по принципу «я его слепила из того, что было» — какие-то картины соседствуют с оленьей головой, и завершает это великолепие барная стойка, присесть за которую однако не представляется возможным. Зато не пафосно и наряжаться к ужину совсем не обязательно.

Чем кормят?

Здесь вас ждет обширный выбор блюд грузинской национальной кухни и не только. Из горячего есть хаш, борщ, грибной суп, окрошка, харчо и это еще не все.

Порядка девяти салатов от «Оливье» до «Даров моря» и наконец-то основные блюда — несколько видов хачапури, оджахури, долма, чашушули и, конечно же, хинкали нескольких видов.

Мы выбрали из говядины с зеленью — 45 рублей за штуку. Заказали 6 штук и объелись люто! Как их готовят грузинские хозяйки — нам попробовать не довелось, но и в местном кафе продукт заслуживает уважения. Относительно тонкое тесто, приличный кусок фарша и бульон внутри. Вкусно и сытно. Затем был шашлык из свиной мякоти, мы заказали 400 грамм, в чеке оказалось 450 грамм, цена блюда составила 450 рублей. Что тут скрывать — шашлык хорош! Над украшением и сервировкой в этом месте не заморачиваются, зато готовят вкусно. Отлично прожаренное мясо без жил и жира. Ели его мы в прикуску с соусом 40 рублей за порцию. Общий чек за очень сытный ужин на двоих составил всего 900 рублей, и это учесть тот факт, что все блюда, которые мы выбрали, были с мясом.

Что пить?

Ассортимент хороший. Ничего особенного, но чай, соки, кофе и горячительные напитки вам предложат. Мы, кстати, выбрали манговый сок, который нам очень понравился. Литр напитка обошелся в 140 рублей.

Время ожидания

Ждали не долго. Ну сколько там жарится мясо — минут 20, не больше.

Персонал

Радушием официантов мы в Волгограде не избалованы, но это место нас немного удивило. Расплывшись в улыбке, мы первыми выдали официантке: «Здравствуйте», на что в ответ получили какое-то недовольное лицо из разряда: «чего приперлись? И без вас тут народу хватает». Но таким нас не пронять, мы все так же любезно попросили меню и разрешение сесть за столик. Нам одобрительно буркнули и нехотя принесли меню. Грязные тарелки по мере их появления уносить тоже не спешили. Сделали это только после нашей просьбы, да и то не очень расторопно, что мы тоже не могли не отметить. Не то, чтобы мы расстроились, но внимание обратили.

Расчет

Карты и деньги — подойдет все)

«Фишки»

Мы не приметили. Пожалуй, основная фишка в том, что за сравнительно небольшие деньги вы наедитесь до отвала. И купите домой отличный хлеб, который продается прямо рядом с кафе.

P/S

Стоит идти с голодным мужчиной или женщиной, которые знают толк во вкусной еде и не готовы переплачивать за пафос и интерьер. Место отлично подойдет для сытных вечерних встреч с друзьями, когда готовить дома уж ооочень не хочется.