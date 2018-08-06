В городе продолжаются работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Для этого «Концессии теплоснабжения» проводят плановые и капитальные ремонты на теплосетях. В связи с этими работами по городу будут проводиться плановые отключения горячей воды. За то время, пока у жителей не будет горячей воды, работники теплового хозяйства в остановленных котельных поменяют изношенные узлы и агрегаты, почистят котлы и газовые горелки, отремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование, проведут ревизию всей электрической части и при необходимости заменят вышедшие из строя детали. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. К остановке котельных приурочены и ремонты, реконструкция тепловых сетей. «Концессиям теплоснабжения» часто задают вопрос: «можно ли обойтись без отключений горячей воды»? К сожалению, нет. Если не отключать горячую воду во время гидроиспытаний, когда система проверяется высоким давлением, возникает риск порывов трубопроводов. Что касается плановых ремонтов, система теплоснабжения устроена таким образом, что любой вид работ можно проводить только во время остановки, когда из сетей слит теплоноситель, остановлены котлы, насосы. Обычно планово-предупредительный ремонт длится две недели. Но в особых случаях при большом объеме работ по согласованию с администрацией города остановка котельной может быть продлена до трех недель. Все отключения горячей воды планируются с 00:00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24:00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока. Внимание! В графике отключения горячей воды на август возможны изменения.
График отключения ГВС на август.
С 31 июля по 13 августа
- ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
- ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
- ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
- ул. Кастерина, 2, 4, 6
- ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9, 11, 13
- ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- ул. Мясникова, 2, 8, 16
- ул. Н.Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
- ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Н.В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
- Детские сады: №№8, 15, 117, 257, 305, 331, 347, 363, 372, 376, 387, 391
- Медицинские учреждения: поликлиника №9, детская поликлиника №3, детский санаторий №2, стоматологическая поликлиника №3
- Образовательные учреждения: школы №№18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей №3
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 31 июля по 13 августа
- ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20
- ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б
- ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б
- ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77
- ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62
- ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60
- ул. Селенгинская, 11, 16
- ул. Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20
- ул. Х. Нурадилова, 7
- ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20
- Детские сады: №37, 97, 100, 315, 328, 356
- Медицинские учреждения: поликлиника №12
- Образовательные учреждения: школы №№44, 6; детская школа искусств №4, гимназия №1, школа «Поколение», специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7
С 3 по 16 августа
- ул. Голубинская, 8
- ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а
- ул. Кубанская, 17
- ул. Новороссийская, 5, 11
- ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28
- Прочие потребители: администрация Волгоградской области
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 31 июля по 13 августа
- ул. Ардатовская, 16
- ул. Елисеева, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19
- ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а
- ул. Новоузенская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6б, 8, 10
- ул. Череповецкая, 11/4, 11/5
- Детский сад №25
06 августа
- ул. Циолковского, 2
- ул. Калинина, 11
- Детский сад №280
С 07 по 08 августа
- ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 07 по 20 августа
- ул. Валентины Терешковой, 17, 19, 21, 54
- ул. Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9
- ул. Логовская, 1, 2, 5
- пр. Университетский, 34
- Детские сады №№1, 2
- Учреждения образования: школа №140, школа-интернат №7 ВОГ, лицей «Лидер»
С 09 по 10 августа
- ул. 35-й Гвардейской, 4, 21,1/1, 3/1
- ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
- ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. им. Академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7
- ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50
- ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30
- ул. Даугавская, 5, 20
- ул. Калининградская, 2а, 21
- ул. им. Полухина, 2/1, 2/2
- ул. Петровская, 9
- ул. Родниковая, 14, 16, 18
- ул. Славская, 3, 10, 12
- пр. Университетский, 49, 54, 71 (общежитие), 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98
- Детские сады: №№21, 26, 140, 215, 245, 246, 359
- Учреждения образования: гимназия №15, школа №106, ДЮСШ №14
- Медицинские учреждения: МУЗ «Детская поликлиника №25» (встроенное помещение), ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», МУЗ «Клиническая больница №11», лабораторно-диагностический центр МУЗ «Клинической больницы №11»
- Прочие потребители: ВНИАЛМИ, ВолГУ, спорткомплекс, нефтяной колледж
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 31 июля по 13 августа
- ул. им. 64 Армии, 22а
- ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78
- ул. Р. Люксембург, 5, 9
- ул. Кедровая, 19, 21
- ул. Козака, 96
- ул. К.Минина, 86
- ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77
- ул. Черемшанская, 28а
- Детские сады: №13, 228
- Медицинские учреждения: стоматологическая поликлиника, детская поликлиника №9
- Образовательные учреждения: школа №110, гимназия №9, школа «Воскресение», школа-интернат «Надежда»
С 1 по 14 августа
- Городская клиническая больница №1
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 06 по 10 августа
- ул. Гремяченская, 10а, 11, 12а, 18, 26, 28
- ул. Зерноградская, 2 (половина дома), 6, 8, 10
- ул. Караванная, 37, 39, 41, 43
- ул. Николаевская, 4, 6
- ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 41
- ул. Светлоярская, 46
- Детские сады: №№324, 282
- Учреждения образования: школа №113
- Медицинские учреждения: детская поликлиника №16