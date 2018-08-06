В городе продолжаются работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Для этого «Концессии теплоснабжения» проводят плановые и капитальные ремонты на теплосетях. В связи с этими работами по городу будут проводиться плановые отключения горячей воды. За то время, пока у жителей не будет горячей воды, работники теплового хозяйства в остановленных котельных поменяют изношенные узлы и агрегаты, почистят котлы и газовые горелки, отремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование, проведут ревизию всей электрической части и при необходимости заменят вышедшие из строя детали. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. К остановке котельных приурочены и ремонты, реконструкция тепловых сетей. «Концессиям теплоснабжения» часто задают вопрос: «можно ли обойтись без отключений горячей воды»? К сожалению, нет. Если не отключать горячую воду во время гидроиспытаний, когда система проверяется высоким давлением, возникает риск порывов трубопроводов. Что касается плановых ремонтов, система теплоснабжения устроена таким образом, что любой вид работ можно проводить только во время остановки, когда из сетей слит теплоноситель, остановлены котлы, насосы. Обычно планово-предупредительный ремонт длится две недели. Но в особых случаях при большом объеме работ по согласованию с администрацией города остановка котельной может быть продлена до трех недель. Все отключения горячей воды планируются с 00:00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24:00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока. Внимание! В графике отключения горячей воды на август возможны изменения.

График отключения ГВС на август.