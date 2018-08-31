В рамках празднования Дня города 1 сентября в Волгограде пройдет городской турнир «Street Workout-2018». Мероприятие будет проходить на воркаут-площадке, расположенной на территории парка Победы у стадиона «Волгоград Арена». На турнире свое мастерство покажут как профессиональные спортсмены, так и любители, занимающиеся уличной гимнастикой. Начало в 17:00.

В программе «Street Workout-2018» будут представлены две дисциплины: силовой фристайл и силовое двоеборье. В «Power battle» определится участник, показавший лучшую профессиональную подготовку. В «Двоеборье» победит спортсмен, который выполнит наибольшее количество подтягиваний на турнике и отжиманий на брусьях. У зрителей городского турнира будет возможность не просто стать свидетелями зрелищного спортивного мероприятия, но и самим поучаствовать в открытых соревнованиях силы и ловкости и выиграть приз. А еще это возможность получить отличную мотивацию к регулярным занятиям спортом.