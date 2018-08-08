Введение

Да, вероятно, выращивать фрукты и овощи самим выгоднее, но не у всех есть возможность иметь дачу или участок. Поэтому прилавки со свежими овощами и фруктами популярны даже летом. Мы снова готовы познакомить читателей с ценами на них. Мы посетили 8 сетевых магазинов. В таблицу занесены суммы из расчета за килограмм каждого продукта и на самые недорогие сорта. В нашем списке 16 позиций.

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Лента

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

Закупаться в «Ленте» особенно выгодно владельцам карт этого гипермаркета. Цены в таблице указаны по карте. В день нашего посещения гипермаркета действовали акции на бананы, апельсины, нектарины и лук. Цены в таблице указаны с учетом акции.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

Ашан

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

На момент нашего посещения одного из гипермаркетов «Ашан» мы не нашли на прилавке нектарины и редис.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

Пятерочка

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

На момент нашего посещения магазина «Пятерочка» мы не нашли на прилавке свеклу.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

Радеж

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

Товары, выгодные по цене, в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. В день, когда редакция посещала магазин, мы на нашли на прилавке редис.Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

Покупочка

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

В универсамах «Покупочка» кроме обычных ценников есть розовые и желтые, они предлагают товары по более низкой стоимости. Все цены заканчиваются на 99 копеек. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке редис.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

Магнит

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

Существует три магазина этой розничной сети, где можно приобрести продукты питания, – «Магнит», «Семейный Магнит» и «Магнит у дома». Мы побывали в «Магните».

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

СуперМАН

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

В 2017 году значительно сократилось число магазинов сети «МАН», но магазин «СуперМАН» продолжает свою работу.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

Перекресток

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

Торговая сеть «Перекресток» появилась в нашем городе недавно. На прилавках магазинов этой сети представлен разнообразный выбор продуктов. На момент посещения нашей редакцией одного из магазинов действовала акция на киви и картофель.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен июля Featured Общество

Так где же дешевле?

Мы знаем цены на продукты в восьми магазинах, пришло время их сравнить. Мы разместили каждое наименование в индивидуальном окошке. Щелкайте на них и сможете просмотреть диаграммы сравнения цен.

Фрукты

Груши

Груши

Дешевле в «Покупочке», дороже в «Пятерочке».

Яблоки

Яблоки

Дешевле «СуперМАНе», дороже в «Магните», «Радеже».

Грейпфруты

Грейпфруты

Дешевле в «Перекрестке», «Покупочке», дороже в «СуперМАНе».

Апельсины

Апельсины

Дешевле в «Ленте», дороже в «Пятерочке», «Магните».

Лимоны

Лимоны

Дешевле в «Ленте», дороже в «Ашане».

Бананы

Бананы

Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «СуперМАНе».

Киви

Киви

Дешевле в «Покупочке», дороже в «Ленте».

Нектарины

Нектарины

Дешевле в «Покупочке», дороже в «СуперМАНе». «Ашан» в сравнении не участвовал.

Овощи

Морковь

Морковь

Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Пятерочке», «СуперМАНе».

Лук

Лук

Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Перекрестке».

Капуста

Капуста

Дешевле в «Ашане», дороже в «Перекрестке».

Томаты

Томаты

Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «СуперМАНе».

Огурцы

Огурцы

Дешевле в «Покупочке», «СуперМАНе», «Ленте», дороже в «Ашане», «Перекрестке».

Картофель

Картофель

Дешевле в «Покупочке», «СуперМАНе», «Перекрестке», дороже в «Магните».

Свекла

Свекла

Дешевле в «Радеже», «Покупочке», «СуперМАНе», дороже в «Магните». «Пятерочка» в сравнении не участовала.

Редис

Редис

Дешевле в «Пятерочке», дороже в «СуперМАНе». «Ашан», «Радеж» и «Покупочка» в сравнении не участвовали.

Мы сравнили цены в восьми магазинах города. Где все-таки приобретать продукты, выбор остается за вами.

Замер цен произведен 30.07.2018

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