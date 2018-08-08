Да, вероятно, выращивать фрукты и овощи самим выгоднее, но не у всех есть возможность иметь дачу или участок. Поэтому прилавки со свежими овощами и фруктами популярны даже летом. Мы снова готовы познакомить читателей с ценами на них. Мы посетили 8 сетевых магазинов. В таблицу занесены суммы из расчета за килограмм каждого продукта и на самые недорогие сорта. В нашем списке 16 позиций.
В 2017 году значительно сократилось число магазинов сети «МАН», но магазин «СуперМАН» продолжает свою работу.
Так где же дешевле?
Мы знаем цены на продукты в восьми магазинах, пришло время их сравнить. Мы разместили каждое наименование в индивидуальном окошке. Щелкайте на них и сможете просмотреть диаграммы сравнения цен.
Фрукты
Груши
Дешевле в «Покупочке», дороже в «Пятерочке».
Яблоки
Дешевле «СуперМАНе», дороже в «Магните», «Радеже».
Грейпфруты
Дешевле в «Перекрестке», «Покупочке», дороже в «СуперМАНе».
Апельсины
Дешевле в «Ленте», дороже в «Пятерочке», «Магните».
Лимоны
Дешевле в «Ленте», дороже в «Ашане».
Бананы
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «СуперМАНе».
Киви
Дешевле в «Покупочке», дороже в «Ленте».
Нектарины
Дешевле в «Покупочке», дороже в «СуперМАНе». «Ашан» в сравнении не участвовал.
Овощи
Морковь
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Пятерочке», «СуперМАНе».
Лук
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Перекрестке».
Капуста
Дешевле в «Ашане», дороже в «Перекрестке».
Томаты
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «СуперМАНе».
Огурцы
Дешевле в «Покупочке», «СуперМАНе», «Ленте», дороже в «Ашане», «Перекрестке».
Картофель
Дешевле в «Покупочке», «СуперМАНе», «Перекрестке», дороже в «Магните».
Свекла
Дешевле в «Радеже», «Покупочке», «СуперМАНе», дороже в «Магните». «Пятерочка» в сравнении не участовала.
Редис
Дешевле в «Пятерочке», дороже в «СуперМАНе». «Ашан», «Радеж» и «Покупочка» в сравнении не участвовали.
Мы сравнили цены в восьми магазинах города. Где все-таки приобретать продукты, выбор остается за вами.
Замер цен произведен 30.07.2018