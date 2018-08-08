Да, вероятно, выращивать фрукты и овощи самим выгоднее, но не у всех есть возможность иметь дачу или участок. Поэтому прилавки со свежими овощами и фруктами популярны даже летом. Мы снова готовы познакомить читателей с ценами на них. Мы посетили 8 сетевых магазинов. В таблицу занесены суммы из расчета за килограмм каждого продукта и на самые недорогие сорта. В нашем списке 16 позиций.