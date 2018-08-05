На «Волгоград Арена» состоялся второй домашний матч Ротора. Фифашные страсти отгремели, а вот красивый современный стадион в городе и команда, которая вполне удачно играет на домашнем поле, остались!

В этот раз местную футбольную достопримечательность посетили порядка 25 тысяч болельщиков. Такая заполненность стадиона сказалась и на атмосфере матча — стало уютно и по-домашнему. Болельщики с опытом постепенно начинают настальгировать по тем самым воскресным играм любимой команды, когда приходили семьями и скандировали: «Большой театр любит кто-то, а я люблю команду «Ротор»!». Кстати, в этот раз кричалку поддержал весь стадион. Не остывает и фанка — ребята продолжают «волновать» стадион и красоваться с голым торсом, все по старой доброй традиции)

Что по игре, то она была скорее типичной для Ротора, нежели выдающейся. Однако по владению мячом и количеству атак ворот соперника Ротор, кажется, выглядел все же увереннее «Сочи». Эта уверенность принесла свои плоды — на 56-й минуте Исмаил Эдиев закатил мяч в ворота команды противника. Удержать преимущество не удалось, в конце второго тайма счет сравняли. Финальный счет — 1:1

«Огонька» всему происходящему добавила травма одного из игроков команды Ротор. Бедняге конкретно разбили голову, забинтовали прямо на площадке и отправили дальше играть. Такого рвения к победе мы еще не видели.

Отойти от футбольных потрясений по-прежнему можно в буфете. Он тоже стал смотреться по-домашнему. Цены с кусающихся для волгоградской аудитории 200 рублей за бутылку воды упали в два раза, а вот ассортимент подрос. Теперь «заправляться» перед матчем не обязательно — перекус прямо на «арене» может позволить себе каждый.

Не стесняйтесь, берите билетик на следующий матч заранее и приходите посмотреть на старый добрый волгоградский футбол в лучшем смысле этого слова.