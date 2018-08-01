Эксперт Проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности населения, руководитель Регионального центра финансовой грамотности в Волгоградской области Ольга Андреева об опыте региона в обучении малышей финансовой грамотности.

К сожалению, все родители замечали, что требовательное детское «Хочу!» у малышей 5-6 лет очень быстро превращается в настойчивое «Купи!».

Малыши весьма наблюдательны, поэтому они быстро усваивают главную особенность денег: с ними можно стать владельцем многих желанных вещей. Поскольку они ещё не знают, да и не могут знать до определенного возраста об источниках заработка этих бумажек и способах их экономии, вывод один – детей надо этому учить.

В Волгоградской области педагоги в рамках региональной программы и Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию финансового образования в российской Федерации» занимаются финансовым образованием детей с 5-7 лет в дошкольных образовательных учреждениях по курсу «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей».

Курс ориентирован на всестороннее развитие личности ребенка, его способностей (познавательных, коммуникативных, творческих, регуляторных). Создавал его авторский коллектив ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж».

Разделы курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» знакомят детей с основами экономики в тесной взаимосвязи с занятиями по математике, развитию речи, с театрализованной и изобразительной деятельностью, а также через различные виды обучающих игр.

Как отмечает эксперт Проекта, консультант по образовательным мероприятиям в рамках реализации Программ по повышению финансовой грамотности на территории

Волгоградской области Ольга Андреева: «Малышу до 4-5 лет довольно трудно объяснить, что «это дорогая игрушка» или «такую же можно купить дешевле в другом магазине». Бывает, что дети не просто просят, а требуют купить. Довольно часто в семьях, где родители в силу своей занятости не могут уделить ребенку достаточно времени, они откупаются дорогими игрушками. А если в данный момент не могут позволить себе купить какой-либо дорогой подарок, то дети добиваются своего слезами и истериками. В таком случае мамы и папы сталкиваются с непростой дилеммой: любовь к ребенку толкает их на удовлетворение его просьб и требований, но слишком большие траты наносят вред бюджету семьи. В результате, отказывая малышу в новой игрушке, многие родители чувствуют свою вину».

Волгоградские педагоги утверждают: говорить ребенку твердое «Нет!» нужно. Но! При этом необходимо спокойно объяснять причину отказа. А самое главное — никогда не говорите ребенку, что денег нет, если вы тратите их при нем же на ненужные мелочи. Если уж истерика в магазине началась – просто уходите, а уже на улице спокойно объясните малышу, почему вы не можете купить ему именно сейчас то, что он хочет. Поверьте, 5-6 летний малыш способен смириться с этим фактом, если вы объясните, почему это произошло.

Есть множество форм просвещения детей в области финансовой грамотности. В их числе мультипликационные ленты российского и зарубежного производства, которые помогают ребятам сориентироваться в мире финансов.

К примеру, серия просветительских мультфильмов «Уроки тетушки Совы» дает возможность познакомить ребят с темами: «Потребности и возможности», «Ценные вещи», «Что такое деньги?», «О банке», «Работа и зарплата», «Семейный бюджет», «Карманные деньги», «Умение экономить», «Кредиты и депозиты», «Безналичные деньги».

Отличные работы современных мультипликаторов – сериал «Барбоскины» и «Смешарики». Они помогают ребятам понять, что такое экономное и разумное потребление, как помогать старшим, как распределяется семейный бюджет. Используйте богатство советской и российской мультипликации для обучения финансовой грамотности своих детей!

Справка о Проекте: Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 года. Главная цель Проекта – повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом. Целевая аудитория Проекта: взрослое население со средним и низким уровнем дохода – активные и потенциальные потребители финансовых услуг; учащиеся школьного возраста и студенты (в будущем – экономически активное население).