И вот уже в четвертый раз в Волгограде пройдет городской фестиваль семейного отдыха «Загарушка», который развернет свою площадку на Центральной набережной города. Фестиваль состоится 18 августа, начало в 9:00. Площадка фестиваля будет располагаться по ул. Набережная 62-й Армии ниже Панорамы «Сталинградская битва» рядом с военным катером «БК-13» (дополнительным ориентиром расположения площадки является соседство с Автокинотеатром Победа | Волгоград).

Мероприятие обещает быть насыщенным и очень «жарким» и, несмотря на это, гостей ждет прохлада — гости фестиваля смогут не только развлечься, но и охладиться. Ведь в программе предусмотрена пенная вечеринка, ну и к тому же соседство с Волгой будет как раз кстати.

Итак, на мероприятии вас ждут: дегустация напитков «ЛимонадиЯ», пенная дневинка, развлекательная программа, мастер- классы, граффити, рок-концерт от первой волгоградской школы рока «High Road» и многое другое. Обязательно приходите сами и приводите друзей. Организаторы обещают, что скучно не будет, к тому же, будет много разных конкурсов с подарками от партнеров мероприятия.

Мероприятие состоится 18 августа, начало в 9:00 при поддержке Комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.