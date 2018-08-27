У фестиваля DOM.RU FEST появилось одноименное мобильное приложение. С ним гости мероприятия смогут легко ориентироваться в площадках и вовремя узнавать об интересных событиях. Приложение уже доступно в AppStore и Google Play.

Мобильное приложение состоит из нескольких разделов: зоны, артисты, карта, лента новостей, фотогалерея, викторина и др.

«Зоны фестиваля» — это музыка, спорт, кино, дети, красота, хобби, еда, свадьба. Партнерами зон выступят мировые и российские телеканалы Boomerang, Paramount Comedy, Sony Channel, TLC, «Бобёр» и «ЖИВИ!».

В разделе «Артисты» можно познакомиться с музыкальной программой и группами, которые примут участие в DOM.RU FEST: волгоградскими коллективами Night Live Project, кавер-группой Atika, THE PUHOVIKS и хедлайнером – обладателем премии MTV EMA-2017 Иваном Дорном. Песни Ивана уже собрали миллионы прослушиваний в музыкальных приложениях, на фестивале можно будет услышать их вживую.

Раздел «Карты и схемы» поможет разобраться в расположении зон и не пропустить начало кинопоказов, мастер-классов, выступлений артистов и остальных активностей.

Организаторы подготовили для гостей «Викторину» по фестивалю. Выполняя задания, можно копить баллы, а потом в зоне «Дом.ru» обменять их на сувениры с символикой фестиваля. «Лента новостей» подскажет, что происходит онлайн и предупредит о начале ближайшего события. А в «Фотогалерее» появятся фото из социальных сетей с хэштегом #domrufest. Фото можно будет увидеть и на экране главной сцены. На самом фестивале в приложении будет работать чат с организаторами.

DOM.RU FEST пройдет 1 сентября на площадке у интерактивного музея истории (ул. Набережная 62-й Армии, 1б). Фестиваль раздвинет границы телевидения и привезет в Волгоград все то, что жители города любят смотреть дома по ТВ. Мероприятие организует телеком-оператор «Дом.ru» совместно с ТВ-каналами. Время работы – с 11 до 22.00, вход свободный. Возрастное ограничение – 0+.