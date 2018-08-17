В ближайшую субботу все желающие могут принять участие в очередной акции «Диспансеризация выходного дня». Диагностику можно будет пройти с 8:00 до 14:00 бесплатно и без предварительной записи в волгоградских поликлиниках №1, 20, 28, 12, 3, 4, 5, 30, а также в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи №7 и 15.

Участникам акции сделают анализ крови, измерят артериальное давление, выполнят электрокардиографию, флюорографию, проверят глазное дно и ряд других исследований. Также каждый сможет получить консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению его развития.

Как подчеркнули в облздраве, из прошедших диспансеризацию в этом году на дополнительное обследование направлено 5 982 человека (24,3% обратившихся). Согласно результатам предыдущих акций, в число наиболее распространенных факторов риска вошли артериальная гипертония (выявлена у 37,2% обследованных), избыточная масса тела или ожирение (33,8%), курение (17,6%), низкая физическая активность (40,5%).

Напомним, диспансеризация проводится в два этапа. На первом пациент посещает терапевта и проходит необходимые обследования. Если по их результатам выявляют хронические заболевания или подозрение на патологию, то врач дает направление на дополнительный осмотр — второй этап диспансеризации.

Добавим, что акция «Диспансеризация выходного дня» проходит ежемесячно, каждую третью субботу, с 8-00 до 14-00 в ведущих медицинских учреждениях региона.