В Волгограде объявили о наборе детей в Центр технического развития – детский технопарк «Кванториум», который располагается на базе Приволжской детской железной дороги.

К занятиям, которые будут проходить с октября по май, приглашаются учащиеся 5-11 классов. Детям будет предложено выбрать одно из четырех направлений:

— «Гео+IT квантум» — углубленное изучение программирования, сетевых технологий, основ разработки веб-приложений, игр и сайтов;

— «Авто+Энерджи квантум» — изучение источников альтернативной энергетики (ветер, солнце, вода и др.) и практика их применения, а также проектирование, создание и испытание полностью действующего инновационного прототипа транспортного средства;

— «Промышленный дизайн + VR/AR (виртуальная, дополненная и смешанная реальность)» — знакомство с различным программным обеспечением для создания 3D-моделей (3dsMax, Rhino, Sketch Up, Blender) с одновременным овладением навыков графического дизайна;

— «Хайтек цех» — практические умения работать с современным ручным инструментом и высокотехнологичными станками, работа с 3D-принтером.

Занятия для детей бесплатные.

Более подробную информацию о приеме, времени работы и тематических направлениях занятий можно узнать у специалистов Центра технического развития – детского технопарка «Кванториум», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Калинина, 14, Приволжская детская железная дорога, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, телефон в г. Волгограде: 8 (8442) 90-42-33 или 8-961-080-67-07.