Ещё один парк Волгограда получит вторую жизнь. Уже в этом году обещают обновить территорию детского парка, который располагается в Ворошиловском районе. После заключения контракта реконструкцией парка займется волгоградская компания ООО «БазисСтрой», отобранная по результатам конкурсных процедур. В настоящее время в парке идут подготовительные работы по планировке территории.

Во время работ специалисты выполнят обустройство тропинок из брусчатки и велосипедной дорожки, установят парковые светильники, скамейки и урны, а также восстановят фонтан. Комплексное обновление стало возможным благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в который парк «Сказка» вошел по пожеланиям волгоградцев. Новый облик парковая территория получит уже в этом году.

Перед началом благоустройства детского парка «Сказка» подрядной организации предстоит на площади порядка 4000 квадратных метров демонтировать старое дорожное покрытие, затем после подготовки основания уложить разноцветную брусчатку четырех видов. Также перед специалистами стоит задача обустроить в парке велосипедные дорожки и новые ограждения.

В парке также появятся новые детские игровые площадки для маленьких горожан. На одной из них бригады уложат специальное резиновое травмобезопасное покрытие, на второй покрытие будет песочным. Вдоль дорожек рабочие установят 30 парковых скамеек и столько же урн, смонтируют порядка 30 новых светильников. Еще 8 прожекторов будут подсвечивать спортивные площадки. Кроме того, рабочие приведут в порядок старый фонтан, который вышел из строя много лет назад. Они восстановят чашу и очистят бетонную поверхность, проложат новую систему коммуникаций, установят насосы и систему управления водным сооружением.

Особое внимание в ходе реконструкции будет уделено озеленению территории. Деревья и кустарники, которые попадают в зону проведения строительных работ, будут пересажены. Среди них можжевельник, сосна обыкновенная, туя западная и спирея. Некоторые зеленые насаждения, среди которых вязы, тополя, самосевные и порослевые кустарниковые вязы, шиповник, сирень, из-за их больного и сухостойного состояния будут заменены на новые здоровые деревья. Вместо них специалисты высадят новые лиственные и хвойные породы деревьев, легко адаптирующиеся под климатические условия региона, а также многолетние цветы и кустарники.

Помимо этого, подрядная организация заменит земляной слой на более плодородный, на который впоследствии будут уложены свыше 6,5 тыс. квадратных метров газона. Для ухода за растениями в парке смонтируют порядка 2700 погонных метров современного поливочного водопровода. По окончании работ у волгоградцев появится еще одно место для отдыха, где с комфортом смогут проводить время посетители разных возрастов.