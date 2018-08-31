В День города, 2 сентября, в парке у подножия Мамаева кургана в Центральном районе состоится Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Участников ожидает насыщенная концертная программа, а также волгоградцам расскажут о способах сбережения важнейших коммунальных ресурсов. Гости фестиваля смогут поучаствовать и в тематических играх и конкурсах. Юным жителям города предложат раскрасить «Путь воды» и отправиться в увлекательное путешествие по спасению тепла от коварного Холода.

Уже в это воскресенье, 2 сентября, Волгоград отметит 429-й День рождения. В честь этого знаменательного события в областном центре пройдут различные праздничные мероприятия. Одной из крупнейших площадок для торжеств, посвященных Дню города, станет «Парк Победы» у подножия Мамаева кургана в Центральном районе. Здесь при участии крупнейших ресурсоснабжающих предприятий региона, в том числе волгоградских «Концессий», состоится Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче».

Организатором фестиваля является государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградский центр энергоэффективности» при содействии администрации Волгоградской области и администрации Волгограда. В формате веселого праздника для всей семьи фестиваль начнется в 17:00.

Волгоградцам расскажут и покажут, как можно сберечь важнейшие коммунальные ресурсы: тепло, воду, электроэнергию. Все желающие смогут поучаствовать в играх и конкурсах. Помимо этого запланированы акции «Скажи «Да!» энергосбережению» и «ВместеЯрче Волгоград», а еще флеш-моб open-air «Волгоград! Засветись!» с сотовыми телефонами.

Особенно интересно на фестивале будет юным жителям города. Проявить способности художников, а заодно узнать, откуда в квартирах берется холодная вода, ребята смогут в процессе раскрашивания ярких раскрасок «Путь воды» от «Концессий водоснабжения».

Кроме того, детям младшего школьного возраста предложат сыграть в необычный квест-приключение, приготовленный «Концессиями теплоснабжения». Ребята отправятся в увлекательное путешествие по спасению тепла от коварного Холода. Чтобы освободить тепло из морозного замка, нужно будет преодолеть ледяную пустошь и зыбучие пески, не оступиться на мосту через огненную пропасть и разжечь городскую котельную. Это потребует от мальчишек и девчонок ловкости, смекалки и задора.

Как отмечает организатор, победители и активные участники конкурсов и игр получат памятные сувениры. К участию в фестивале приглашаются все жители Волгограда. Приходите — вместе ярче!