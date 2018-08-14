Существует масса способов хорошо провести летние выходные. Из десятка предложений в минувшую субботу 36 слесарей и электрогазосварщиков Волгоградской области выбрали поработать. Да-да, это не опечатка, ребята целых два дня соревновались в профессиональном мастерстве в рамках первого областного конкурса среди водоканалов «Водоканал. Лидеры 2018».

Кто бы мог подумать, что в свой законный выходной эти люди будут так самоотверженно варить трубы, устранять течи, монтировать задвижки, устанавливать приборы учета, и все это на время, под строгим контролем жюри и зрителей. Конкурс этот для всех участников новый, ведь крупнейший в России учебно-тренировочный полигон на базе городского водоканала «Олимпийская» в Дзержинском районе компания «Концессии водоснабжения» открыла только в конце прошлого года. Стать первопроходцами и принять участие в первых официальных соревнованиях на нем отважились три команды водоканалов: из Камышина — МУП «ПУВКХ», Волжского — МУП «Водоканал» и Волгограда — «Концессии водоснабжения».

Соревнования оказались непростыми. Сначала участников проверили на наличие теоретических знаний, а затем приступили к практике, но такой редкой возможности специалисты очень обрадовались.

Александр (участник команды г. Камышин)

«Я вообще в отпуске сейчас, но не смог устоять, так уж хотелось принять участие в конкурсе. Опытом обменяться. Сложных задач не было, мы с этим на работе каждый день сталкиваемся. А здесь на площадке можно нюансы подчеркнуть. За победу не переживаем, в любом случае победит чистая вода».

Пока папы, дедушки и дяди показывали, на что способны настоящие слесари и сварщики-профессионалы, удивляя своими манипуляциями изумленную публику, детишек неплохо развлекали, проводя экскурсию по территории единственного на Юге России тренировочного полигона, на котором и проводились соревнования. Этим занималась приглашенная команда аниматоров, а еще всех угощали сладостями! Мероприятие получилось по-настоящему теплым и семейным.

«Коммунальное хозяйство – такая сфера, где работают поколениями, люди это любят. У них в подсознании сидит мысль, что это не просто работа, у тебя есть важная миссия – ты даешь людям чистую воду», — отметила Ольга Жинжикова – заместитель директора по корпоративным коммуникациям «Концессий водоснабжения»

«Мы сегодня пришли «поболеть» за мужа, он очень долго готовился к этому соревнованию. В прошлом году они участвовали с командой в подобном конкурсе в Оренбурге, сегодня уже как опытный участник выступает. Сыну мы уже сказали, что папа приедет победителем», — поделилась впечатлениями Надежда, супруга одного из участников конкурса от «Концессий водоснабжения».

Ожиданий сына отец не обманул — именно волгоградские концессионеры одержали победу в обеих командных номинациях. Они были признаны лучшей бригадой аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях. Всего же конкурс проводился по 5 номинациям: Лучший электрогазосварщик, Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ по водопроводным сетям, Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ по канализационным сетям, Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях, Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях.

В результате комиссия определила победителей в следующих номинациях:

Лучший электрогазосварщик

Савин С.В., МУП «Водоканал» Припеченков К.В., «Концессии водоснабжения» Жуков А.А., МУП «ПУВКХ»

Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ по водопроводным сетям

Анохин И.В., «Концессии водоснабжения» Селезнёв М.А., МУП «ПУВКХ» Барыкин С.В., МУП «Водоканал»

Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ по канализационным сетям

Безгодов А.Н., МУП «Водоканал» Сайбель А.В., МУП «ПУВКХ» Шклярук А.В., «Концессии водоснабжения»

Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях

«Концессии водоснабжения» МУП «ПУВКХ» МУП «Водоканал»

Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях

«Концессии водоснабжения» МУП «Водоканал» МУП «ПУВКХ»

Победители получили медали, памятные призы и дипломы из рук директора «Концессий водоснабжения» Валерия Казанцева и председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Олега Николаева, который был председателем конкурсной комиссии.

Конкурс завершился, а уникальный полигон, на котором слесари в реальных условиях могут отрабатывать свои профессиональные навыки, остался. А это значит, что мастерство специалистов будет неуклонно расти. Сотрудники «Концессий водоснабжения» уже становились лучшими в региональном этапе Первого Российского Чемпионата профессионального мастерства предприятий водопроводно-коммунального хозяйства RUSSIAN WATER CUP весной 2016 года, в июле 2017 года команда впервые приняла участие в VIII Открытом отраслевом конкурсе профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер 2017» в Оренбурге и завоевала сразу две награды – серебро и бронзу. Совсем недавно представители «Концессий» заняли призовое место в очередных соревнования RUSSIAN WATER CUP, став третьими среди специалистов отрасли со всей России.

«Эта площадка рассчитана на то, чтобы поднимать командный дух, чтобы люди хотели посоревноваться, развивать свое мастерство, пробовать сделать качественнее и быстрее ту работу, с которой они сталкиваются в реальности. Мы совершили технологический скачок, поменяли трубы, много других нововведений сделали, и теперь нам нужно людей научить работать с новыми материалами и технологиями, а на этой площадке делать это удобно и интересно», — отметила Ольга Жинжикова.

Полигон — это только часть системы. В этом году «Концессии» создали и аттестовали учебный центр, в стенах которого подготовку будут вести сразу по нескольким направлениям работы. Вместе с полигоном они представляют законченый комплекс, который позволит готовить высококлассных специалистов отрасли. Будущее чистой воды — в надежных руках.