К нам на обзор пришло очень свежее устройство от BQ — 5515L FAST. Вышло оно буквально месяц назад (июль 2018) и позиционируется как ультрасовременный быстрый бюджетник. Тут имеется и 4G модуль, и двойная камера, и сканер отпечатка пальца, и экран с соотношением сторон 18:9, но обо всём по порядку. А начнём, как всегда, с комплектации.

Комплектация

Сразу же после вскрытия клеящихся пломб перед нами предстаёт сам смартфон, обёрнутый в клеёнчатый пакет, который служит защитой от пыли. В таких же пакетах содержится и всё остальное содержимое упаковки.

В комплект поставки входит смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации. На экран наклеена дополнительная защитная плёнка.

Технические характеристики BQ-5515L FAST

Цвет: чёрный, серый и тёмно-синий Материалы корпуса: Пластик и стекло Защита от воды и пыли: нет Сканер отпечатков пальцев: есть Экран: IPS, 960×480, 18:9, 5.5 дюймов, 195 PPI Процессор: MediaTek MT6739WW, 4 ядра 1500 МГц Видеопроцессор PowerVR GE8100 Оперативная память: 2 Гб Объем встроенной памяти: 16 Гб Слот для карты памяти: до 64 Гб Основная камера: двойная 8/0.3 МП Фронтальная камера: 2 МП Сети: GSM 850/900/1800/1900, 3G UMTS 900/2100, 4G LTE 800/1800/2100/2600 Интерфейсы: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, micro-USB Навигация: GPS, A-GPS Ёмкость аккумулятора: 2500 мА⋅ч Вес: 165 г Габариты (ШxВxТ): 150×71.6×9.2 мм Кол-во SIM-карт: две nano-SIM Версия операционной системы: Android 8.1 Oreo

Дизайн и эргономика

BQ-5515L FAST имеет чёрный, серый и тёмно-синий варианты. Корпус выполнен из пластика, вся передняя панель из стекла, в руках сидит неплохо.

Экран здесь не безрамочный, хотя на коробке указано обратное. Сверху находится разговорный динамик, а правее от него расположились фронтальная камера и различные датчики.

На задней панели находится выпирающая из корпуса двойная камера со вспышкой, логотип компании, название устройства и сканер отпечатка пальца Fingerprint.

Задняя панель является съёмной, что в наши-то времена является большой редкостью. Здесь находится всё то, что можно вставить в смартфон, а это аккумулятор на 2500 mAh, две SIM-карты формата Nano и MicroSD карточка.

На правой боковой стороне совсем рядом находятся кнопки громкости и блокировка аппарата. Слева совсем ничего нет.

В верхнем находятся 3.5 мм разъём для наушников, MicroUSB для зарядки и подключения к компьютеру. Type-C, к сожалению, не завезли.

На нижнем торце находятся две решётки, в одной из них — динамик, а в другой — разговорный микрофон.

Экран

В BQ-5515L FAST установлен 5.5 дюймовый IPS экран с 2.5D стеклом, разрешением 480×960 и модным соотношением сторон 18:9. Плотность точек составляет 195 PPI. Углы обзора хорошие — контент проглядывается со всех сторон. Яркость на достойном уровне — текст с экрана на солнце прочитать можно.

Тест мультитача Настройки экрана

Из настроек, к сожалению, только уровень яркости с возможностью автоматической регулировки.

Интерфейс

Устройство работает на актуальной версии Android 8.1 Oreo. Оболочка здесь стандартная. В системе обнаружены несколько партнёрских приложений, которые нельзя удалить. Несмотря на их присутствие, интерфейс хорошо откликается и не тормозит.

Домашний экран Интерфейс набора номера О телефоне Выбор программы для запуска

Производительность

Производительность смартфона на твёрдую троечку. Интерфейс, как и говорилось выше, работает хорошо, лёгкие игры по типу Subway Surfers поиграть можно, хотя и в некоторых местах столкнётесь с фризами и просадками до 20 кадров в секунду.

Спустя 30 минут игры в World of Tanks Blitz на минимальный настройках смартфон перегрелся и потребовал выключить игру.

Хотелось бы ещё отметить датчик отпечатка пальца, который, в отличие от корпуса, очень сильно передаёт тепло с центрального процессора и об него можно обжечь палец.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Результат тестирования в AnTuTu Benchmark Результат тестирования в Geekbench 4

Звук и мультимедиа

Со звуком у BQ-5515L FAST всё очень печально. Основной динамик хоть и громкий, но воспроизводит только средние частоты. Этого хватит только, чтобы услышать звонок телефона, но смотреть видео и уж тем более слушать музыку на нём не рекомендуется.

Разговорный динамик «порадовал». Услышать, что говорит ваш собеседник, очень проблематично, даже находясь в тихом доме, и такой жёсткий минус сразу перекрывает возможность использовать его как разговорный телефон.

Из встроенных плееров здесь Google Play Музыка и Google Play Фильмы, которые часто обновляются и поддерживают большинство современных форматов. Также имеется FM радио, которое работает от наушников.

Камеры

Аппарат оснащён двойным модулем камеры — основная на 8 мегапикселей и дополнительная (используется для создания размытия в режиме фотосъёмки «Размытие») на 0,3 мегапикселя. Также имеется фронтальная камера с разрешением 2 мегапикселя. Ниже размещены примеры дневных фото.

Дневное фото Дневное фото Дневное фото Дневное фото на фронтальную камеру

Ночные фото на обе камеры получились очень шумные.

Пример ночного фото Пример ночного фото Пример ночного фото Пример ночного фото Ночное фото на фронтальную камеру

Пример работы режима размытия на основной двойной камере устройства.

Пример дневного видео.

Ночное видео отлично спасает красивый фонтан.

Автономность

В смартфоне имеется съёмная батарея ёмкостью 2500 mAh. При среднем использовании и постоянно активном интернет-соединении смартфона хватает на целый день.

Функции быстрой зарядки здесь нет.

Стоимость

Официальная стоимость в интернет-магазине производителя на момент написания обзора составляет 6490 рублей.