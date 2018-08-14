К нам на обзор пришло очень свежее устройство от BQ — 5515L FAST. Вышло оно буквально месяц назад (июль 2018) и позиционируется как ультрасовременный быстрый бюджетник. Тут имеется и 4G модуль, и двойная камера, и сканер отпечатка пальца, и экран с соотношением сторон 18:9, но обо всём по порядку. А начнём, как всегда, с комплектации.

Комплектация

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии Сразу же после вскрытия клеящихся пломб перед нами предстаёт сам смартфон, обёрнутый в клеёнчатый пакет, который служит защитой от пыли. В таких же пакетах содержится и всё остальное содержимое упаковки.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии В комплект поставки входит смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации. На экран наклеена дополнительная защитная плёнка.

Технические характеристики BQ-5515L FAST

Цвет: чёрный, серый и тёмно-синий
Материалы корпуса: Пластик и стекло
Защита от воды и пыли: нет
Сканер отпечатков пальцев: есть
Экран: IPS, 960×480, 18:9, 5.5 дюймов, 195 PPI
Процессор: MediaTek MT6739WW, 4 ядра 1500 МГц
Видеопроцессор PowerVR GE8100
Оперативная память: 2 Гб
Объем встроенной памяти: 16 Гб
Слот для карты памяти: до 64 Гб
Основная камера: двойная 8/0.3 МП
Фронтальная камера: 2 МП
Сети: GSM 850/900/1800/1900, 3G UMTS 900/2100, 4G LTE 800/1800/2100/2600
Интерфейсы: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, micro-USB
Навигация: GPS, A-GPS
Ёмкость аккумулятора: 2500 мА⋅ч
Вес: 165 г
Габариты (ШxВxТ): 150×71.6×9.2 мм
Кол-во SIM-карт: две nano-SIM
Версия операционной системы: Android 8.1 Oreo

 

Дизайн и эргономика

BQ-5515L FAST имеет чёрный, серый и тёмно-синий варианты. Корпус выполнен из пластика, вся передняя панель из стекла, в руках сидит неплохо.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии Экран здесь не безрамочный, хотя на коробке указано обратное. Сверху находится разговорный динамик, а правее от него расположились фронтальная камера и различные датчики.

На задней панели находится выпирающая из корпуса двойная камера со вспышкой, логотип компании, название устройства и сканер отпечатка пальца Fingerprint.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии Задняя панель является съёмной, что в наши-то времена является большой редкостью. Здесь находится всё то, что можно вставить в смартфон, а это аккумулятор на 2500 mAh, две SIM-карты формата Nano и MicroSD карточка.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии На правой боковой стороне совсем рядом находятся кнопки громкости и блокировка аппарата. Слева совсем ничего нет.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии В верхнем находятся 3.5 мм разъём для наушников, MicroUSB для зарядки и подключения к компьютеру. Type-C, к сожалению, не завезли.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии На нижнем торце находятся две решётки, в одной из них — динамик, а в другой — разговорный микрофон.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии Экран

В BQ-5515L FAST установлен 5.5 дюймовый IPS экран с 2.5D стеклом, разрешением 480×960 и модным соотношением сторон 18:9. Плотность точек составляет 195 PPI. Углы обзора хорошие — контент проглядывается со всех сторон. Яркость на достойном уровне — текст с экрана на солнце прочитать можно.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Тест мультитача
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Настройки экрана

 

Из настроек, к сожалению, только уровень яркости с возможностью автоматической регулировки.

Интерфейс

Устройство работает на актуальной версии Android 8.1 Oreo. Оболочка здесь стандартная. В системе обнаружены несколько партнёрских приложений, которые нельзя удалить. Несмотря на их присутствие, интерфейс хорошо откликается и не тормозит.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Домашний экран
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Интерфейс набора номера
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
О телефоне
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Выбор программы для запуска

Производительность

Производительность смартфона на твёрдую троечку. Интерфейс, как и говорилось выше, работает хорошо, лёгкие игры по типу Subway Surfers поиграть можно, хотя и в некоторых местах столкнётесь с фризами и просадками до 20 кадров в секунду.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Скриншот World of Tanks Blitz

Спустя 30 минут игры в World of Tanks Blitz на минимальный настройках смартфон перегрелся и потребовал выключить игру.

Хотелось бы ещё отметить датчик отпечатка пальца, который, в отличие от корпуса, очень сильно передаёт тепло с центрального процессора и об него можно обжечь палец.

Результаты тестирования в бенчмарках:

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Результат тестирования в AnTuTu Benchmark
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Результат тестирования в Geekbench 4

Звук и мультимедиа

Со звуком у BQ-5515L FAST всё очень печально. Основной динамик хоть и громкий, но воспроизводит только средние частоты. Этого хватит только, чтобы услышать звонок телефона, но смотреть видео и уж тем более слушать музыку на нём не рекомендуется.

Разговорный динамик «порадовал». Услышать, что говорит ваш собеседник, очень проблематично, даже находясь в тихом доме, и такой жёсткий минус сразу перекрывает возможность использовать его как разговорный телефон.

Из встроенных плееров здесь Google Play Музыка и Google Play Фильмы, которые часто обновляются и поддерживают большинство современных форматов. Также имеется FM радио, которое работает от наушников.

Камеры

Аппарат оснащён двойным модулем камеры — основная на 8 мегапикселей и дополнительная (используется для создания размытия в режиме фотосъёмки «Размытие») на 0,3 мегапикселя. Также имеется фронтальная камера с разрешением 2 мегапикселя. Ниже размещены примеры дневных фото.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Дневное фото
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Дневное фото
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Дневное фото
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Дневное фото на фронтальную камеру

 

Ночные фото на обе камеры получились очень шумные.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Пример ночного фото
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Пример ночного фото
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Пример ночного фото
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Пример ночного фото
BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Ночное фото на фронтальную камеру

 

Пример работы режима размытия на основной двойной камере устройства.

BQ-5515L: действительно ли "FAST"? Обзоры Технологии
Фото с режимом размытия

Пример дневного видео.

Ночное видео отлично спасает красивый фонтан.

Автономность

В смартфоне имеется съёмная батарея ёмкостью 2500 mAh. При среднем использовании и постоянно активном интернет-соединении смартфона хватает на целый день.

Функции быстрой зарядки здесь нет.

Стоимость

Официальная стоимость в интернет-магазине производителя на момент написания обзора составляет 6490 рублей.

Оценка по версии Живого Волгограда
Материалы и сборка
5
Экран
4
Производительность
3
Интерфейсы, связь и датчики
4
Звук
1
Автономность
4
Дизайн
7
Цена
5
Камеры
3
ИТОГ

Минусы:

  • плохие динамики;
  • есть некоторые не удаляемые партнёрские приложения;
  • некачественные снимки с двух камер
  • слабая производительность в играх;
  • отпечаток пальца иногда не срабатывает;
  • об датчик отпечатка пальца можно обжечься.
  • отсутствие модуля NFC

Плюсы:

  • самое новейшее ПО;
  • отзывчивый touchscreen;
  • функция размытия у основной камеры
  • наличие 4G;
  • сканер отпечатков пальцев;
  • раздельные слоты под 2 NANO SIM и карту памяти;
  • яркий вспышка-фонарик.
BQ-5515L получился "FAST" лишь для лёгких задач, не требующих больших ресурсов. Нельзя точно сказать, оправдывает ли себя цена устройства, но тем, кто ценит современный дизайн и ПО, он зайдёт. Очень сильно расстроила ситуация с разговорным динамиком, но для тех, кто привык быть всегда в наушниках, это проблемой не будет. Смартфон подойдёт людям с повседневными нетребовательными задачами, с него легко войти в интернет, посмотреть погоду, сообщения и даже чуть-чуть поиграть. Нужны другие задачи? Посмотрите на ближайших конкурентов или поднимайте ценник выше.
4
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Читайте также:

  1. Обзор Lenovo P90
  2. FS507 Cirrus 4 — очередной ультрабюджетник от Fly
  3. MWC 2018: самые горячие новинки мира мобильных технологий