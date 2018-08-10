Уже в эти выходные волгоградцев приглашают на большой культурно-спортивный праздник, который будет проходить в парке Победы у подножия Мамаева Кургана. Специальными гостями праздника станут знаменитые волгоградские спортсмены. В программе мероприятия – проведение турниров по уличному баскетболу, мини-футболу, шахматам и кроссфиту, фестиваль комплекса ГТО, показательные выступления ведущих спортивных коллективов Волгограда, а также награждение лучших работников спорта и физкультуры. Мероприятие будет проходить 11 августа, начало в 10:00.

​День физкультурника в России традиционно отмечается во вторую субботу августа под лозунгом «В здоровом теле — здоровый дух!». 10 и 11 августа во всех районах Волгограда пройдут физкультурные, спортивные мероприятия, фестивали и праздники.

В мероприятии на территории парка Победы примут участие известные волгоградские спортсмены — чемпионка Олимпийских игр по плаванию на открытой воде, заслуженный мастер спорта Лариса Ильченко, чемпион Сурдолимпийских игр по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Алексей Савостин и чемпионка Параолимпийских игр по легкой атлетике и заслуженный мастер спорта Любовь Васильева.

Откроет спортивный день Всероссийский турнир по стритболу «Оранжевый мяч – 2018». На другой площадке парка Победы будет проходить фестиваль комплекса ГТО, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче нормативов по подтягиванию на турниках, рывке гири, прыжке с места и других. Помогут в этом профессиональные судьи муниципальных центров тестирования Волгограда. Для любителей бокса на площадке установят грушу.

Помимо этого, для волгоградцев и гостей города будет организовано шоу по спортивному ориентированию. Представители городского шахматно-шашечного клуба и СШ №20 проведут сеансы одновременной игры. Ведущие спортивные школы организуют турниры по мини-футболу, а кроссфит-клуб «Paragon Arenа» проведет соревнования по функциональному многоборью. Здесь же инструкторы клуба предложат горожанам принять участие в мастер-классах. На одной из спортивных площадок пройдут показательные выступления ведущих спортсменов по воркауту. Пауэрлифтеры продемонстрируют свое мастерство в жиме штанги. Попробовать свои силы на этом снаряде позже сможет любой желающий. Новичкам в спорте будут предложены соревнования по перетягиванию каната. В завершении мероприятия власти города и региона наградят лучших работников физкультуры и спорта Волгограда и области. В торжественной обстановке им будут вручены грамоты и благодарственные письма.

Эстафету праздника в 18:00 подхватит фестиваль живой рок-музыки. В амфитеатре парка для гостей выступят выпускники школы рока «High Road» и другие популярные волгоградские исполнители.