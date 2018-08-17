Bluboo — это довольно молодая китайская компания, которая производит бюджетные смартфоны на базе операционной системы Android. Первая модель этого бренда была представлена в начале 2015 года. А уже сейчас производитель активно продвигает свою продукцию во многих странах мира, в том числе и в России.

Начнём наше знакомство с продукцией этой компании со сверхавтономного бюджетного девайса под названием – Bluboo S3.

Комплектация и упаковка

Смартфон продаётся в чёрной упаковке, сделанной из максимально простого и дешёвого картона. На фронтальной стороне красуются золотистые надписи с названием устройства и ёмкостью батареи.

В комплект поставки входит следующее:

Смартфон Bluboo S3.

Специальная скрепка для извлечения сим-лотка.

Довольно качественный силиконовый чехол.

Сетевое зарядное устройство.

Соединительный кабель micro-USB Type-C.

Переходник для наушников Type-C — 3.5 mm.

Переходник microUSB OTG — USB.

Набор кабелей для раздачи энергии на другие смартфоны (USB-Lightning, micro-USB, Type-C).

Инструкция на русском языке для Bluboo S3.

Гарантийный талон и защитная пленка на экран.

Технические характеристики устройства и комплектация:

Цвет: чёрный и золотистый Материалы корпуса: стекло и пластик Экран: IPS, 6 дюймов, 2160×1080, 402 PPI, 18:9 Процессор: MediaTek MT6750, 8 ядер, 1500 МГц Видеопроцессор Mali-T860 MP2 Оперативная память: 4 Гб Объем встроенной памяти: 64 ГБ Поддержка карт памяти: microSD (до 256GB) Основная камера: двойная камера 21 + 5 МП Фронтальная камера: 13 МП Запись видео Full HD Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.0, Type-C, 3,5 мм, NFC Навигация: GPS/ГЛОНАСС/A-GPS Встроенные сенсоры: считывание отпечатка пальца, дополнительный микрофон для шумоподавления, акселерометр, гироскоп, датчик ориентации, датчик магнитного поля, компас, датчик приближения, датчик освещения, датчик силы тяжести, датчик линейного ускорения, датчик векторного вращения, датчик геомагнитного векторного вращения, датчик игрового векторного вращения. Ёмкость аккумулятора: 8500 мА⋅ч Вес: 280 грамм Габариты (ШxВxТ): 75.5×157.8×11.6 мм Кол-во SIM-карт: 2 nanoSIM Стандарт защиты от влаги и пыли нет Версия операционной системы: Android 7.0 (с обновлением до Android 8.1 Oreo)

Дизайн и эргономика

Bluboo S3 выпускается в двух цветах — чёрном и золотистом. По дизайну девайс очень похож на сильно растолстевший Samsung Galaxy S9. Задняя сторона смартфона имеет текстурное покрытие для предотвращения выскальзывания смартфона из руки.

На фронтальной панели расположены дисплей, камера для селфи, разговорный динамик, индикатор событий и стандартный набор всех необходимых датчиков.

На задней стороне находятся золотистый логотип Bluboo, двойная камера со светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев, который для бюджетника работает очень даже неплохо.

На левой грани смартфона инженеры разместили качельку регулировки громкости и кнопку питания, что ужасно неудобно и к этому придётся долго привыкать.

Комбинированный слот для двух nanoSIM или одной симки и карты памяти объёмом до 256 Гб оказался на правой грани устройства.

Нижний торец заняли основной динамик, микрофон и Type-C. Верхний торец пуст. А аудиоразъём 3.5 мм почему-то решили вырезать, но положили в комплект переходник.

К сборке претензий нет. А в целом смартфон не из самых удобных, так как весит он аж 280 грамм, а толщина корпуса составляет 11.6 мм. Девушкам такое определённо не понравится.

Дисплей

Bluboo S3 получил 6-дюймовую IPS матрицу с разрешением 2160×1080 точек, плотностью пикселей 402 PPI и соотношением сторон 18:9.

Дисплей имеет яркость 500 кд/м2 и идеальные углы обзора. Цвета натуральные, но если не нравятся, то они очень точно калибруются в пункте настроек Mira Vision. Мультитач поддерживает только пять одновременных касаний экрана.

Интерфейс и коммуникации

Из коробки аппарат работает на базе голого Android 7.0, но производитель в скором времени обещает выпустить обновление до Android 8.1 Oreo, с которым появится разблокировка по лицу Face ID. А сейчас каких-то особенных функций, кроме специального режима энергосбережения, в интерфейсе нет.

Смартфон поддерживает все используемые в России диапазоны LTE, Wi-Fi 2.4/5 ГГц и Bluetooth 4.0.

Приёмник GPS/ГЛОНАСС стабильно ловит 20 спутников и обеспечивает хорошую точность навигации.

С помощью модуля NFC можно осуществлять бесконтактные платежи.

Мультимедиа

Звук основного динамика довольно громкий, но звонкий, из-за чего слушать музыку и смотреть видео на максимальном уровне громкости не очень приятно. Если сделать немного тише, то ситуация меняется в лучшую сторону.

Беспроводные наушники Sports headset, идущие в подарок от официального интернет-магазина производителя, хоть и не могут похвастаться топовым звучанием, но всё равно стали приятным бонусом, учитывая тот факт, что в комплектации даже самая простая проводная гарнитура отсутствует. С дорогими проводными наушниками дела, естественно, обстоят ещё лучше, но на фоне других смартфонов звук немного тише и чуть менее детализированный.

Производительность

Восьмиядерный MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1500 МГц, видеоускоритель Mali-T860 MP2, 4 гигабайта оперативной и 64 Гб встроенной памяти позволяют Bluboo S3 отлично справляться со всеми повседневными задачами и лёгкими игрушками. В тяжёлые, такие как Into the dead 2, получится поиграть только на минимальных графических настройках и с небольшими перерывами, потому что при длительных игровых сессиях корпус смартфона сильно греется.

Результаты тестирования в бенчмарках вы можете видеть ниже:

Автономность

За автономность аппарата отвечает литий-ионный несъёмный аккумулятор с просто нереальной ёмкостью 8500 мА⋅ч. С такой батареей смартфон можно использовать как Power Bank для других устройств, прибегая к помощи комплектных кабелей.

При тестировании с максимальной яркостью экрана и включенным Wi-Fi Bluboo S3 продемонстрировал шикарный результат, позволив беспрерывно смотреть фильмы на YouTube больше 14 часов, что в 3 раза лучше, чем у других рядовых устройств.

Наверное, такой ёмкий аккумулятор заряжается целый день, предположите вы. Но нет! К счастью, смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки и от 0 до 100% он заряжается за чуть более чем 3 часа.

Камеры

В Bluboo S3 установлены бюджетные сенсоры от Samsung: двойной основной 21+5 МП и 13-мегапиксельный фронтальный. Фото на обе камеры в дневное время выходят вполне приемлемыми для такого класса смартфонов. Портретный режим с эффектом боке работает, но бывают ошибки. На ночных снимках невооружённым глазом видна нехватка детализации, большое количество шумов и нехватка светочувствительности матрицы.

Та же ситуация и с видео. Только к не очень хорошему качеству съёмки прибавились проблемы с фокусировкой и падение частоты кадров в секунду на ночных роликах.

Тест на шумы на разных значениях ISO:

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Примеры фотографий:

Примеры записи видео:

Цена

Стоимость Bluboo S3 в официальном интернет-магазине производителя составляет 16 990 рублей.