Если вы собираетесь в путешествие этой осенью, то у вас есть отличная возможность сэкономить на билетах при поездке на поезде. ОАО «РЖД» объявило о том, что пассажиры более 30 поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), в том числе пассажирского поезда № 13/14 сообщением Саратов – Адлер, могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидкой до 40%, а билеты в купейные вагоны – по специальному тарифу «1 рубль за 1 километр пути». Специальное предложение действует для пассажиров в рамках акции «Путешествуйте в «бархатный» сезон».

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», предложение позволяет оформить билеты по специальным ценам в купейные или плацкартные вагоны поездов, отправляющихся из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов в Адлер, Анапу, Новороссийск и обратно в период с 1 октября по 21 декабря 2018 года включительно.

Приобрести билеты со скидкой можно уже сейчас во всех железнодорожных кассах, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Полный список поездов, включенных в акцию, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Акции (специальные тарифы)».