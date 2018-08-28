Сотрудники природных парков каждый год проводят мониторинги, в рамках которых пересчитывают как флору, так и фауну нашей родной земли. И вот в рамках последних наблюдений в природном парке «Нижнехоперский» специалисты выяснили, что белые аисты уже готовятся к отлету на зимовку. В этом году птицы покидают гнезда без потомства.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, из трех гнезд, за которыми ведут наблюдения специалисты парка в течение последних лет, жилыми в этом году оказались лишь два. Третье гнездо было повреждено сильным порывом ветра, и потому паре аистов пришлось обосноваться на лугу, где нет условий для обзаведения потомством. Не завели детенышей и две другие пары. Сотрудники природного парка «Нижнехоперский» связывают этот факт с неблагоприятными для этих птиц погодными условиями и недостаточной кормовой базой, вызванной затянувшимся паводком.

А вот молодая пара орланов-белохвостов, новое гнездовье которых было обнаружено в этом году, вырастила птенца. Сегодня он уже встал на крыло и под опекой родителей учится самостоятельно добывать себе пищу.

Всего же по результатам проведенного мониторинга специалистами природного парка «Нижнехопёрский» обнаружены 8 жилых гнезд орлана-белохвоста, и по сравнению с прошлым годом их численность увеличилась (в 2017 году насчитывалось 7 гнезд).

В целом сотрудники парка отмечают, что состояние популяций всех мониторинговых видов животных остается стабильным.