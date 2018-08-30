«ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет новый тарифный план «Анлим», особенность которого — безлимитный мобильный интернет не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Новый тариф отвечает всем потребностям современных пользователей мобильного интернета.

Помимо безлимитного интернета на высокотехнологичной сети «Билайн» в тариф включены 500 минут исходящих вызовов на номера любых операторов по всей России. Кроме того, абонентам будет доступна возможность просмотра видео в потрясающем HD-качестве на максимальных скоростях (при наличии технической возможности). Опция доступна бесплатно первый месяц после подключения, далее стоимость составит от 2 до 4 рублей/сутки в зависимости от региона. При необходимости, опцию можно отключить по короткому номеру 067402330.

Абонентская плата за тариф с включенной опцией просмотра HD-видео составляет 690 рублей в месяц в Москве (600 рублей в месяц без опции HD-видео), а для максимального удобства клиентов действует посуточная тарификация. Стоимость тарифного плана с HD-видео на максимальной скорости в регионах начинается от 330 рублей или 270 рублей без опции HD-видео.

Подключить* тариф можно с 30 августа в салонах «Билайн», а также перейти в приложении «Мой Билайн» или с помощью короткого номера 0674000123.

Для ряда клиентов безлимитный интернет – привлекательное предложение, учитывающее их потребности и дающее двойной контроль над расходами. Тарифный план «Анлим» – это простое, прозрачное и максимально сбалансированное предложение, учитывающее интересы этой аудитории.

Более подробная информация о параметрах тарифа доступна здесь.

* Переход на новый тариф для абонентов «Билайн» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.