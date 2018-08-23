Специально для наших читателей мы подготовили подробнейшую программу мероприятий ко Дню города. Только здесь вы найдете актуальные события на ближайшие даты, которые вы можете посмотреть в нашем календаре.
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ОБНОВЛЯЕМАЯ ПАМЯТКА
сентябрь, 2018
01сен10:0022:00РекомендуемЕжегодный фестиваль хип-хоп культуры "Tsaritsyn Art Street"10:00 - 22:00 Мемориальный парк / Парк "Победа"Рубрика:Досуг
01сен10:3012:00Театрализованное представление «Крепость славную – Царицын – возвели на Волге»10:30 - 12:00 пл. Павших БорцовРубрика:Досуг
01сен11:0018:00ХI фестиваль национальных культур «От Волги до Дона»11:00 - 18:00 Комсомольский садРубрика:Досуг
01сен11:0022:15РекомендуемГородской фестиваль «DOM.RU FEST»11:00 - 22:15 Интерактивный музей "Россия - моя история"Рубрика:Досуг
01сен14:0020:00РекомендуемТурнир по силовому экстриму и фитнес марафон14:00 - 20:00 пл. Павших БорцовРубрика:Спорт
01сен18:0020:00Фольклорный праздник "Гостей собирай, Волгоград поздравляй!"18:00 - 20:00 Комсомольский садРубрика:Досуг
01сен22:0022:15Праздничный фейерверк22:00 - 22:15 Интерактивный музей "Россия - моя история"Рубрика:Досуг
02сен10:0022:00РекомендуемЕжегодный фестиваль хип-хоп культуры "Tsaritsyn Art Street"10:00 - 22:00 Мемориальный парк / Парк "Победа"Рубрика:Досуг
02сен10:0015:00Городской конкурс рисунков "Яркие краски любимому городу"10:00 - 15:00 Интерактивный музей "Россия - моя история"Рубрика:Досуг
02сен14:0016:00Концерт "Волгоград - город счастливых, творческих людей"14:00 - 16:00 Мемориальный парк / Парк "Победа"Рубрика:Досуг
02сен15:0019:00РекомендуемТворческие интерактивные площадки15:00 - 19:00 Интерактивный музей "Россия - моя история"Рубрика:Для детей
02сен16:0018:00Выступление театральных коллективов16:00 - 18:00 Мемориальный парк / Парк "Победа"Рубрика:Общество
02сен17:0019:00Фестиваль творческой молодежи "Парковка"17:00 - 19:00 Парк дружбы Волгоград-БакуРубрика:Досуг
02сен19:3021:00Гала-концерт "Волгоград - город ярких, творческих людей"19:30 - 21:00 Интерактивный музей "Россия - моя история"Рубрика:Досуг
Конечно, помимо мероприятий ко Дню города будут проходить и другие. Так что советуем следить за актуальной информацией в нашем календаре.)