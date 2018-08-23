Специально для наших читателей мы подготовили подробнейшую программу мероприятий ко Дню города. Только здесь вы найдете актуальные события на ближайшие даты, которые вы можете посмотреть в нашем календаре.



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