Уже с сентября для студентов и школьников на проезд в пригородных поездах Волгоградского региона будет действовать 50% скидка.

Согласно постановлению администрации Волгоградской области №447-п от 22 августа 2011 года, скидка в размере 50% от полной стоимости разового билета на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения действует в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года и с 1 января по 15 июня 2019 года.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», данная льгота предоставляется обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений в возрасте старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

Оформление проездных документов указанным категориям пассажиров производится по предъявлении действующих справок учащихся и студенческих билетов очной формы обучения.

В настоящее время стоимость льготного проезда для студентов и школьников в поездах пригородного сообщения Волгоградского региона ПривЖД в пределах одной зоны и каждой последующей составляет 10 рублей. Единый городской тариф — 20 рублей.

Надо отметить, что с января по август текущего года поездами пригородного сообщения были перевезены более 118,8 тыс. студентов и школьников.

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Более подробную информацию можно узнать на информационных стендах билетных касс или по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также через мобильное приложение «Пригород» и на сайте компании ОАО «Волгоградтранспригород».