5 причин посмотреть «Гоголь. Страшная месть»

Полный фарш! Сценаристы жестко поглумились над сценарием, но от этого мир гоголевских страшилок стал еще жестче. Почему все-таки стоит посмотреть последнюю часть фильма "Гоголь" в кино?

Екатерина Иванова
-

Уже стало хорошей традицией, что ТНТ Волгоград балует своих любимых клиентов и проводит предпоказы самых ожидаемых премьер. В это раз мы посмотрели «Гоголь. Страшная месть». Если вы все еще гадаете, идти ли на премьеру, которая по всей стране состоится 30 августа, сейчас поможем вам определиться.

5 причин посмотреть "Гоголь. Страшная месть" Культура Общество

1. Полнейший взрыв башки!

Сценаристы фильма — все же те еще мастера. Первые три части нельзя было назвать занудными, но последняя превзошла вообще все ожидания. События развиваются со скоростью света. Одна интрига за другой становятся достоянием общественности, и если вы уверены в том, who is тот самый душегубец, мы почти наверняка уверены в том, что вы не угадаете!

2. Хороший актерский состав

Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, молодая звезда Александр Петров — звездное трио и Сергей Бадюк, который не столь интересен как актер, сколько как личность. Мастер спорта СССР по гиревому спорту, выпускник высшей школы КГБ, он частенько принимает участие в съемках отечественных картин, от его харизмы едва ли можно уйти.

3. Оригинальный подход к зрителям

PR-группа с душой подошла к презентации фильма — у него есть свой сайт и интерактивная возможность стать частью истории, а сам фильм открывает необычный промо-ролик с обращением к зрителям в зале.

Затестить интерактивчик можно здесь

4. Полюби Гоголя таким, каким он никогда не был

В фильме интересно переплетаются реальность и выдумка. Гоголь всегда был писателем, чья история жизни окутана тайной и мистикой. В фильме же таинственные эпизоды из жизни писателя органично вставлены в абсолютно фантастическую канву сюжета и раздуты до гиперболических масштабов, что, впрочем, его только украшает. Досмотрев эпопею до конца, хочется заново перечитать все книги Николая Васильевича.

5. Феминисткам и лицам им сочувствующим посвящается

Если на протяжении предыдущих частей фильма женщин в нем попросту душили и убивали, в заключительной части они буквально взбеленились и взялись за дело. Да так, что мало не показалось никому. Гарные парубки просто курят в сторонке. Если вам нравятся истории про сильных женщин — бегом в кино.

Читайте также:

  1. 5 причин посмотреть фильм «Охота на воров»
  2. «Живой Волгоград» пережил 10 свадеб за выходные
  3. Как снимался фильм «Время первых» можно посмотреть только на МегаФон.ТВ