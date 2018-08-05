5 причин посмотреть «Гоголь. Страшная месть»

Полный фарш! Сценаристы жестко поглумились над сценарием, но от этого мир гоголевских страшилок стал еще жестче. Почему все-таки стоит посмотреть последнюю часть фильма "Гоголь" в кино?

Уже стало хорошей традицией, что ТНТ Волгоград балует своих любимых клиентов и проводит предпоказы самых ожидаемых премьер. В это раз мы посмотрели «Гоголь. Страшная месть». Если вы все еще гадаете, идти ли на премьеру, которая по всей стране состоится 30 августа, сейчас поможем вам определиться.

1. Полнейший взрыв башки!

Сценаристы фильма — все же те еще мастера. Первые три части нельзя было назвать занудными, но последняя превзошла вообще все ожидания. События развиваются со скоростью света. Одна интрига за другой становятся достоянием общественности, и если вы уверены в том, who is тот самый душегубец, мы почти наверняка уверены в том, что вы не угадаете!

2. Хороший актерский состав

Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, молодая звезда Александр Петров — звездное трио и Сергей Бадюк, который не столь интересен как актер, сколько как личность. Мастер спорта СССР по гиревому спорту, выпускник высшей школы КГБ, он частенько принимает участие в съемках отечественных картин, от его харизмы едва ли можно уйти.

3. Оригинальный подход к зрителям

PR-группа с душой подошла к презентации фильма — у него есть свой сайт и интерактивная возможность стать частью истории, а сам фильм открывает необычный промо-ролик с обращением к зрителям в зале.

Затестить интерактивчик можно здесь

4. Полюби Гоголя таким, каким он никогда не был

В фильме интересно переплетаются реальность и выдумка. Гоголь всегда был писателем, чья история жизни окутана тайной и мистикой. В фильме же таинственные эпизоды из жизни писателя органично вставлены в абсолютно фантастическую канву сюжета и раздуты до гиперболических масштабов, что, впрочем, его только украшает. Досмотрев эпопею до конца, хочется заново перечитать все книги Николая Васильевича.

5. Феминисткам и лицам им сочувствующим посвящается

Если на протяжении предыдущих частей фильма женщин в нем попросту душили и убивали, в заключительной части они буквально взбеленились и взялись за дело. Да так, что мало не показалось никому. Гарные парубки просто курят в сторонке. Если вам нравятся истории про сильных женщин — бегом в кино.