По вечерам волгоградцев будут радовать живой музыкой, которую исполнят музыканты МУК «Волгоградконцерт» в парке у подножия Мамаева Кургана. На протяжении летнего сезона волгоградцы и гости города-героя увидят выступления нескольких коллективов муниципального учреждения — Волгоградского духового оркестра, камерного ансамбля «Синий троллейбус», ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ», оркестра «Комбо-джаз-бенд», ансамбля старинной музыки «Конкордия», а также солистов МУК «Волгоградконцерт».

Открытые концерты будут проходить до конца лета каждые субботу и воскресенье в амфитеатре нового парка у стадиона «Волгоград Арена». Начало в 18:00.

Подробная информация о выездных концертах летнего сезона 2018 года размещена на официальном сайте МУК «Волгоградконцерт» и на официальном сайте администрации Волгограда.