В начале августа жителям Кировского и Советского районов будет временно отключена подача газа. Отключение газа связано с проведением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», подача газа будет приостановлена 1 августа 2018 с 8:00 до 20:00, потребителям, проживающим в Советском и Кировском районах Волгограда по следующим адресам:

Советский район:

• ул. Лапикова: 35г, 35б, 40, 54, 24, 26, 46, 36, 36/1;

• ул. Платонова: 9, 20, 8, 10, 6, 41;

• ул. Засекина: 10, 12, 26, 22, 20, 18, 62;

• ул. Шукшина: 3д, 5д, 7д;

• ул. Волгоградская: 26, 32, 3г, 28, 34, 16;

• ул. Крюкова: 36, 33, 29, 27, 25, 26, 26а, 34, 17а, 17б;

• ул. Богомолова: 1, 2, 8, 10, 12, 14, 48;

• ул. Окунева: 13, 28, 67, 13/1, 16, 34, 76, 67, 14, 18, 30, 51, 55, 41;

• ул. М.Агашиной: 54, 19, 13, 27, 52, 61а, 56, 6, 17, 58, 8, 31, 57, 59, 11, 3, 37, 71;

• ул. Любимова: 26, 30, 32, 36, 38, 47, 39, 25, 49а, 49б, 24б, 43;

• ул. Буркова: 1, 1а;

• ул. 31 Линия: 21, 38, 39, 41, 42, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60;

• ул. 30 Линия 23, ул. 30 Линия 7 (ул. Богомолова 15);

• ул. 20 Линия: 162, 163, 11а, 180, 179, 33, 34, 66, 65, 64, 49, 48, 47, 38, 37, 36, 9а;

• ул. 10 Линия: 100, 62;

• ул. 21 Лини: 6, 5, 4, 3а, 2, 1, 8, 7, 6, 4, 14;

• ул. 22 Линия: 12-25;

• ул. 23 Линия: 26, 27, 29, 31, 75, 68, 72, 73, 66;

• ул. 26 Линия: 63, 61, 60, 59, 57, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 88, 50, 51, 52, 55;

• ул. 27 Линия: 39, 40, 42-46;

• ул. 28 Линия 35;

• ул. 29 Линия: 11, 122, 123;

• ул. 32 Линия: 64, 65, 67-70, 73, 76, 77, 79, 83, 85-87, 90, 92, 93, 95-97;

• ул. 33 Линия: 27, 13, 118, 120, 126, 11;

• ул. 34, 35 Линия: 149, 159, 156, 155, 169, 167;

• ул. 40 Линия: 19, 20.

Кировский район:

• пер. Тепличный: 300-303, 306-309; 22 (Тепличный 310), 24, 26 (Тепличный 314), 28, 30, 30а, 22а, 24а, 28а, 29, 29а;

• ул. Санаторная: 29, 10а, 10, 12, 12а, 2а, 2б, 2г, 2д, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 14;

• ул. 70 лет Победы: 2, 4;

• ул. Пожарского: 338, 338а, 338б, 346, 344;

• ул. Живописная: 19, 17а, 15, 17;

• ул. Финская 19 (пос. Севернее МСЧ-40, д.1), ул. Финская 21 (пос. Севернее МСЧ-40, д.2), ул. Финская: 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35а, 37, 41;

• ул. Кирова: 142 (пос. Севернее МСЧ-40, д.12), 160 (пос. Севернее МСЧ-40, д.19), 153 (пос. Севернее МСЧ-40, д.26), 155 (пос. Севернее МСЧ-40, д.25), 173 (пос. Севернее МСЧ-40, д.36); ул. Кирова: 144, 146, 150, 152, 152а, 154, 156-159, 162, 161, 163, 163а, 163б, 165, 167, 169, 171;

• ул. Люберецкая: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 20 (пос. Севернее МСЧ-40, д.48), 22 (пос. Севернее МСЧ-40, д.41), 24 (пос. Севернее МСЧ-40, д.51);

• ул. Лесомелиоративная: 290, 297, 299, 289, 285, 284а, 285а, 216-218, 219а, 219в, 220, 222.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

• 96-91-73,96-91-74 (абонентский отдел Советского района);

• 44-04-21, 44-06-80 (абонентский отдел Кировского района);

• 93-11-91 (справочная служба).