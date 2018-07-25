Жителям волгоградского региона разрешили бесплатно заготавливать сено на территориях лесных массивов. Это будет способствовать сохранению лесов от угрозы возможных возгораний.

Прошедшие в регионе дожди, как известно, способствуют росту травы. А это значит, что в условиях жаркой погоды она становится источником повышенной пожарной опасности. Чтобы не допустить возгораний в лесах и вблизи них, комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области лесничествам еще в июне поручено привлечь на безвозмездной основе граждан и хозяйствующие субъекты для окашивания травы на землях лесного фонда региона. На сопредельных с лесами территориях к акции подключаются администрации сельских поселений.

Наиболее активно эта работа ведется на территориях Лещевского, Даниловского, Михайловского, Нижнечирского, Подтелковского, Старополтавского и Калачевского лесничеств. В каждом силами населения скошена трава на площади от 100 до 200 гектаров.

Вместе с тем, специалисты Облкомприроды напоминают, что согласно Лесному Кодексу лесные участки для сенокошения предоставляются в безвозмездное срочное пользование. Для оформления разрешения необходимо обратиться в контору лесничества. Следует помнить, что самовольное сенокошение является административным правонарушением и наказывается штрафом на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Акция по сенокошению продлится вплоть до наступления осени. Специалисты Облкомприроды призывают жителей региона принять в ней участие и одновременно заготовить бесплатно сено. Таким образом, каждый сможет внести свой вклад в общее дело борьбы с лесными и ландшафтными пожарами. Напомним, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и, в рамках которого ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств до 10 августа включительно.