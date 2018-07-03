Вас беспокоит экологическое состояние в регионе? Тогда вам срочно нужно подавать заявление о присвоении статуса общественного инспектора. О наборе общественных инспекторов объявили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Теперь жители региона сами смогут принять участие в деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды Волгоградской области. Главной задачей добровольцев станет выявление нарушений лесного, охотничьего и экологического законодательства.

Общественные инспекторы станут внештатными инспекторами в области охраны окружающей среды Волгоградской области от комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Они обязаны будут фиксировать с помощью фото- и видеосъемки правонарушения, направлять доказательства содеянного в соответствующие органы, запрашивать в различных государственных структурах информацию о состоянии окружающей среды и принимаемых мерах по ее охране. Также планируется задействовать общественных инспекторов в разъяснительной работе с населением и экологическом просвещении жителей региона.

Общественным инспектором может стать любое лицо, достигшее 18-летия, желающее добровольно и безвозмездно оказывать помощь сотрудникам подведомственных Облкомприроды учреждений.

Для начала гражданину необходимо будет подать в Облкомприроды заявление о присвоении ему статуса общественного инспектора, а также предоставить копию документа, удостоверяющего личность, два фото размером 3 на 4 см и копию документа об образовании и (или) квалификации. Желающие могут напрямую обратиться в Облкомприроды либо направить почтой пакет необходимых документов. После их рассмотрения комиссия будет принимать решение о наделении гражданина правами общественного инспектора. Возможно, будущим инспекторам придется пройти тестирование на знание природоохранного законодательства в сфере охраны окружающей среды, лесного и охотничьего хозяйства.

Добавим, что в этом году только специалистами лесничеств проведено почти 5,5 тысячи рейдов. В рамках межведомственного взаимодействия почти 900 рейдов прошли совместно с сотрудниками полиции, около 300 – с представителями казачества. На виновных составлены 30 протоколов об административных правонарушениях, в основном, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.