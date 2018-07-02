Жителей и гостей региона приглашают посетить областной праздник «Семья — единство помыслов и дел», который будет проходить в селе Лебяжье Камышинского района. Ежегодно в фестивале принимают участие более двух тысяч жителей и гостей региона, праздник входит в число крупных событийных мероприятий Волгоградской области.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в рамках праздника гостей ждет насыщенная программа, которая начнется в 16:00. Все желающие смогут пройтись под «Аркой желаний», принять участие в игровой программе народного гулянья. Каждый сможет выбрать для себя сувенир на ярмарке, где свои изделия предложат более 70 умельцев из Котельниковского, Котовского, Городищенского, Еланского, Камышинского районов, Михайловки, Волжского, Волгограда и Саратова.

Кульминацией праздника станет концерт: пройдет чествование молодоженов, а также «серебряных» и «золотых» супружеских пар; конкурсы; выступления творческих коллективов из Жирновского, Ольховского, Даниловского, Руднянского, Киквидзенского, Среднеахтубинского районов, Камышина и Волгограда.