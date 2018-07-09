Жаркое лето не отменяет городских мероприятий и даже наоборот. Их количество выросло, а ещё они стали интересней и, что не мало важно, прохладней. Да-да, мы не оговорились, мероприятия становятся прохладней. Все потому что в Комсомольском саду начинает свою работу генератор мыльных пузырей.

В рамках первого мероприятия, которое состоится 10 июля в 18:00, в парке состоится первая дискотека для самых маленьких волгоградцев — дискотека мыльных пузырей. Целый час для детей будет звучать специальная детская танцевальная музыка, генератор мыльных пузырей будет целый час сыпать на площадь радужное веселье, а команда детского клуба «Baby-School» научит ребят танцевать.

Начало работы генератора мыльных пузырей — 18:00.

Каждый вторник. С десятого июля и до холодов.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.