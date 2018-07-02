В регионе стоит жаркая и засушливая погода, а вместе с этим сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров. Чтобы минимизировать риски возгорания лесов, гражданам запрещено посещать леса. Из-за установившейся засушливой погоды для обеспечения пожарной безопасности запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств будут ограничены до 20 июля.

Как пояснили в облкомприроды, режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств действует на территории всего региона. В лесных массивах запрещены организация мест отдыха и разведение огня. Нарушителям правил пожарной безопасности грозит административное наказание в виде штрафа. Для физического лица его сумма составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностного — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридического — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Для информирования населения о действующих запретах на въездах в леса установлены информационные аншлаги и шлагбаумы. Специалистами лесничеств, инспекторами профильного комитета и сотрудниками правоохранительных органов в усиленном режиме проводятся рейды по пресечению нарушений правил пожарной безопасности, организована разъяснительная работа с населением.