Волгоградские мастера все ещё могут подать заявку на художественную экспертизу изделий народных промыслов. Заявки принимаются до 20 июля. После специалисты рассмотрят творчество волгоградских мастеров на предмет отнесения их продукции к изделиям народных промыслов.

Как сообщает заместитель губернатора, председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков: «Изделия местных мастеров позволяют лучше узнать традиции и характер региона, формируют образ Волгоградской области, который остается в памяти наших гостей. Для сохранения и развития народных промыслов и ремесел проводится комплекс мероприятий, разработаны дополнительные меры, в том числе предлагается включить мастерские в туристические маршруты региона».

Как пояснили в облпромторге, очередное заседание художественно-экспертного совета по народным промыслам Волгоградской области состоится в августе. Высококвалифицированным специалистам в области декоративно-прикладного искусства, мастерам и художникам, искусствоведам, этнографам и музейным работникам, чья деятельность связана с сохранением национального культурного наследия, предстоит оценить представленные умельцами образцы. Эксперты решат, какие из изделий могут относиться к народным промыслам, а также рассмотрят предложения о присвоении соискателям звания «Мастер народного художественного промысла Волгоградской области».

Добавим, заявки от умельцев и творческих коллективов принимаются до 20 июля 2018 года по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская, 15, кабинет 205. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8442) 35-30-13.