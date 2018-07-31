В конце августа в Камышине пройдет уже традиционный арбузный фестиваль, который состоится в одинадцатый раз. Яркий сочный праздник, ежегодно собирает около 30 тысяч гостей. Темой фестиваля на этот раз будет «Фантастика в лицах арбузной столицы!».

Гостей на арбузный фестиваль ждут 25-26 августа. В рамках мероприятия будет организовано множество интерактивных площадок, ярмарки, бесплатная «Арбузная обжорка», конкурсы и парусная регата. Но самым ярким событием фестиваля как обычно будет масштабное карнавальное «Арбузное шествие», проходящее через весь город по центральным улицам и Бородинскому мосту. Открывает праздник главный, согласно местной легенде, дегустатор арбузного фестиваля — Петр I.

На фестивале гостей ждут яркие соревнования и мероприятия на воде: парашютисты, выступления спортсменов на аквабайках, весёлые старты и массовый заплыв на арбузных-матрасах. Со специального пирса с рампой в р. Камышинку будут «слетать» тематические летательные аппараты в рамках уже традиционного конкурса «Летающие дольки».

А ближе к вечеру заработают: выставка бахчевых пугал, молодежная площадка «АРТ-бузная корка», фотозоны, флешмобы, мастер-классы, квесты, невероятные трюки мастеров велотриала, выступление вокальных и танцевальных групп.

В этом году Фестиваль совпадает с юбилеем Камышина, которому исполнится 350 лет. Поэтому гостей Фестиваля ждут еще больше впечатлений, ярких эмоций, а также выступления звезд эстрады на отрытой концертной площадке на Комсомольской площади во второй день празднования и грандиозный фейерверк каждый вечер фестиваля.

Фестиваль будет проходить 25-26 августа в Камышине. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке.

Как проходил фестиваль в 2016 году можете посмотреть в нашей публикации Арбузный фестиваль прошел под девизом «Арбузный град всем народам рад!».