Телеком-оператор «Дом.ru», канал Jim Jam и издательство «Альпина Дети» приглашают детей и их родителей к участию в конкурсе, приуроченном к выходу серии книг «Любимый друг – Конни». Победители получат книги в подарок.

Принять участие в конкурсе в группах «Дом.ru» в «ВКонтакте» и «Одноклассники» может любой желающий. Для этого достаточно с 19 по 27 июля ответить на вопросы теста и поделиться результатом на своей странице (на время проведения конкурса страница должна быть открытой). Итоги будут опубликованы в группе 31 июля.

«Любимый друг – Конни» — серия из 4 книг издательства «Альпина. Дети» про девочку Конни для детей от 3 до 14 лет. От книги к книге Конни становится старше, а маленькие читатели растут и меняются вместе с ней. В жизни Конни происходят события, знакомые многим детям. Она ходит гулять с мамой на детскую площадку, у нее появляется братик, ее семья переезжает в новую квартиру, они заводят котёнка, Конни не хочет чистить зубы, боится стричься и т.д. Ассоциируя себя с героиней, малыш учится и познает мир. По мотивам книг снят мультсериал, который можно смотреть на канале Jim Jam в цифровом ТВ «Дом.ru».

Jim Jam — канал для детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Маленьких телезрителей ждут обучающие интерактивные постановки, кукольная и рисованная анимация, мультфильмы «Томас и его друзья», «Пингу», «Боб-строитель», «Конни», «Пингу» и др. Мультсериалы объясняют детям, как вести себя: не обижать слабых, помогать близким, не лениться. В программу канала также включены программы, обучающие английскому языку.