На время летних каникул более трех тысяч школьников получили временное трудоустройство. Всего же в этом году планируется трудоустроить на временную работу более семи тысяч несовершеннолетних жителей региона. В настоящий момент уже занята половина вакансий — школьники приняты в государственные и муниципальные учреждения, а также частные компании.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет заняты на должностях, не требующих профессиональной квалификации. Они работают курьерами, промоутерами, операторами связи, подсобными рабочими, дворниками, уборщиками производственных и служебных помещений, а также занимаются благоустройством территорий.

Жителей сельских поселений Волгоградской области берут на работу ТОСы и местные сельхозпроизводители. Сегодня более полусотни несовершеннолетних ухаживают за сельскохозяйственными культурами, помогают в сборе урожая, а также поддерживают чистоту общественных территорий.

Стоит отметить, что большую помощь по созданию временных рабочих мест оказывают частные работодатели. Примером социально ответственного бизнеса стала компания «Концессии водоснабжения». В этом году ресурсоснабжающая организация впервые заключила договор с городским Центром занятости населения, и уже на объектах трудятся 15 школьников – убирают мусор, пропалывают сорняки, высаживают цветы, деревья и кустарники. При этом длительность рабочей смены составляет 3,5 часа в день.

По завершении трудовой деятельности несовершеннолетнему гражданину помимо заработной платы выплачивается материальная поддержка из средств областного бюджета в размере 850 рублей в месяц. В этом году на эти цели в региональной казне предусмотрено порядка 11,5 миллиона рублей.