Жителям Тракторозаводского района временно отключат подачу газа. Это связано с проведением плановых работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», 12 июля 2018 с 06:00 до 20:00 будет приостановлена поставка газа потребителям Тракторозаводского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

• ул. Дегтярева: 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51;

• ул. Дзержинского: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 51а, 53, 55;

• ул. Жолудева: 2, 4, 6, 8, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38;

• ул. Шурухина: 3, 5, 8, 13, 18, 20, 24, 26, 28, 32;

• ул. Ополченская: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14;

• ул. Гроссмана: 9;

• Пр. В.И. Ленина: 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213;

• ул. Борьбы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

• ул. Батова: 9;

• ул. Быкова: 5, 9, 10, 11, 12;

• ул. Клименко: 5, 6, 7а, 9, 10, 11;

• ул. Г. Королевой: 2, 4, 8, 10, 12;

• ул. 95 Гвардейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

• ул. Баскунчакская: 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 12, 14;

• ул. Бухарская: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

• ул. Салуткина: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 24, 27;

• ул. Вычугова: 17, 19, 21;

• ул. Областная: 7, 7а, 9, 15, 26;

• ул. Нахичеванская: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18;

• ул. Мозырская: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 20а;

• ул. Малоярославецкая: 1а, 3, 3а, 5, 7, 11, 13, 17;

• ул. Холмистая: 2, 3, 5, 9, 9а, 12, 13, 15, 16.

Во избежание несчастных случаев в указанные часы просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

• 29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района);

• 93-11-91 (справочная служба).