Волонтеры все ещё могут подать завку на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России — 2018». Срок приема заявок был продлен до 15 августа. Конкурс является ключевым событием объявленного в России Года добровольца (волонтера). Его главная цель — выявить лучшие действующие волонтерские практики и реализуемые проекты любого масштаба как из крупных мегаполисов, так и малых городов.

Регистрация участников региональных этапов осуществляется в единой информационной системе «Добровольцы России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф. Срок приема заявок продлен до 15 августа 2018 года.

По всем возникшим вопросам обращаться в Организационный комитет регионального этапа Конкурса по тел.: 8(8442) 60-16-48 или e-mail: [email protected]. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Доброволец России — 2018», призванный поддерживать и развивать лидеров добровольческого движения и их проекты, входит в платформу «Россия – страна возможностей». В этом году он проводится в 8 раз, в новом формате. Введены 12 обновленных номинаций, создана программа Акселерации — трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов. Участие в конкурсе могут принять любые юридические, физические лица. Более того, возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней возрастной шкалой.